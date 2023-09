Policia e Shtetit ka nisur skanimin e të gjithë bizneseve që ndodhen në një perimetër sigurie 50 metra të çdo shkolle.

Kjo është bërë e ditur nga Drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, i cili nga studio e emisionit Opinion në Tv Klan, tha se policia do të ketë fashikuj administrativ për të ditur gjithçka rreth lokaleve dhe bizneseve të tjera në këtë perimetër sigurie.

Më datë 20 Shtator, policia parashikohet që ta ketë përfunduar të gjithë skedimin administrativ.

Tonin Vocaj: Perimetri i sigurisë do konsiderohet çdo distancë që është 50 metër larg kësaj shkolle atje ku e lejon terreni.

Blendi Fevziu: Ç’domethënë perimetër sigurie?

Tonin Vocaj: Policia e Shtetit është e detyruar që të ketë fashikuj administrativ për të njohur të gjitha bizneset që veprojnë në këtë zonë, natyrën e këtyre bizneseve, përbërjen e..

Blendi Fevziu: Të skanojnë çdo gjë që ndodh në 50 metra.

Tonin Vocaj: Çdo gjë që ndodh në perimetrin e shkollave do të jetë e skanuar. Nëse do të ketë lokale që tregtojnë pije alkoolike në këtë perimetër, do të dekurajohen që këto lokale mos ndodhen në këtë vend. Edhe nëse do të jenë, do të kenë patjetër shpallje të vendosura, njoftime që ndalohet ofrimi i pijeve.

Blendi Fevziu: Po kur do nisë? Më 20 Shtator?

Tonin Vocaj: Më 20 Shtator gjithë Policia e Shtetit do ta ketë përfunduar këtë skedim administrativ.

/a.r