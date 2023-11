Kremtohet Mesha ( dhoksologjia) e flamurit në Korcë. Një traditë qe mbahej nga nga Imzot Fan Noli ne Korce, rikthyer cdo 28 nentor nga Mitropoliti i Korces prej dekadash dhe tani, mesha e flamurit behet ne mbare Kishat ortodokse te vendit.

Mesazhi pas meshes i Imzot Joan Pelushit, Mitropolit i Korçës

“Doksologjia ka 2 elementë kryesorë, ka falënderimin, ka edhe angazhimin. Falënderimin për Perëndinë, për vendin që na ka dhënë, na ka dhënë një vend të bukur që ka gjiithçka, ka fusha, kodra, pyje, lumenj, liqene. Falënderimi nuk mbaron vetëm thjesht duke thënë fjalë, por me vepra.

Edhe ky është elementi i dytë, angazhimi. Gjithsecili nga ne nëse do Perëndinë, padyshim që do dojë edhe vendin që e ka lindur dhe rritur, e do dojë edhe popullin e tij. Atdhetar i vërtetë është ai njeri që lulëzon vendin e tij, jo ai që thotë vetëm fjalë të bukura.

Fjalët e bukura pa vepra janë si pema pa fruta, e fruti i vërtetë i dashurisë është gjithmonë vepra. Ndaj le ta lulëzojmë vendin tonë e le të përpiqemi e Zoti do ta bekojë këtë vend e do të na bekojë ne”, – tha Imzot Joani, Mitropolit i Korçës/m.j