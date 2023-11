Kourtney Kardashian ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë me muzikantin Travis Barker.

Lajmin për ardhjen në jetë të fëmijës së çiftit e ka zbuluar revista e njohur People ndërsa nga vetë çifti nuk ka ende asnjë reagim. Rrugëtimi i shtatzanisë për yllin e ‘Keeping Up With the Kardashians’ nuk ka qenë aspak i lehtë.

Gjatë muajit Shtator të këtij viti ajo ju nënshtrua një ndërhyrje urgjente për të shpëtuar jetën e foshnjës, ngjarje të cilën ajo edhe e dokumentoi në rrjetet sociale.

Ardhja në jetë e fëmijës vjen disa ditë pasi Barker zbuloi se quanin fëmijën e tyre Rocky.

Kardashian dhe Barker, i cili mori famë në fund të viteve 1990 si bateristi në grupin rock Blink 182, janë prindër të gjashtë fëmijëve të tjerë të cilët i kanë nga marrëdhëniet e tyre të mëparshme.

Ata filluan lidhjen e tyre romantike në Janar të vitit 2021 ndërsa u martuan në një ceremoni luksoze në Itali gjatë vitit të kaluar.

/a.d