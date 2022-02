U dyshua se brenda Klinikës Infektive në Kosovë kishte ndodhur një ndërrim i dy trupave të vdekur. Pas këtij dyshimi policia nisi menjëherë kontrollet. Qendra Klinike Universitare e Kosovës doli me një sqarim duke treguar se u njoftuan në lidhje me mundësinë e përzierjes së dokumentacionit mjekësor të pacientëve të vdekur.

Në sqarim thuhet se grupi që merret me menaxhimin e Klinikës Infektive bashkë me organet kompetente (Policinë e Kosovës) kishin ndërmarrë veprimet e nevojshme.

NJOFTIMI NGA QKUK

Sqarim nga Klinika Infektive e QKUK-së Klinika Infektive e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, sqaron opinionin, se menaxhmenti i klinikës është njoftuar në lidhje me mundësinë e përzierjes së dokumentacionit mjekësor të pacientëve që kanë përfunduar me vdekje në këtë klinikë. Menaxhmenti i Klinikës Infektive bashkë me organet kompetente, Policinë e Kosovës kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me këtë rast. Me respekt, Klinika Infektive-QKUK.

g.kosova