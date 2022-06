Këngëtarja Vesa Luma ka reaguar e revoltuar për anulimin e festivalit “Sunny Hill”, i cili ishte planifkuar që të mbahej në Kosovë dhe që tashmë do të zhvendoset në Tiranë.

Përmes një postimi në Instagram ajo thotë se Kososva nuk e meriton këngëtaren Dua Lipa e cila e ka promovuar aq shumë vendin e saj, por nuk thotë të njëjtën gjë për Shqipërinë.

Vesa Luma thotë se Shqipëria gjithmonë ka ditur t’i vlerësojë artisët, ndërsa në Kosovë sipas saj janë marrë me inate personale.

“Por ja çfarë ka shkruar Vesa Luma: “Dua është thesar! Në vend se me ja fal tokën (dhe jo vetëm aq) për vendin që aq shumë e ka promovuar ..i mohohet! Ne nuk e meritojmë as Duan as Dukagjin Lipa as një festival si SunnyHill!

Për Tiranën mundeni me thënë cfarë të doni tani, BINGO për rastin , edhe e ka “hallall” Shqiperia gjithmonë ka dite me i vleresu artistat dhe i ka pranu me zemer te hapur, perderisa ne Kosove jane marr paraprakisht me inate personale! #dorennezemer”, shkruan Vesa Luma./m.j