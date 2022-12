Franca ka reaguar pas dorëzimit të aplikimit të Kosovës për t’u anëtarësuar në Bashkimin Europian.

Ministria e Jashtme e Francës në një deklaratë zyrtare bën me dije se shteti i dytë më i rëndësishëm brenda BE-së, mbështet perspektivën europiane të Kosovës, por duke nënvizuar se kusht për këtë është normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe arritja e një dialogu që ndihmon në qëndrueshmërinë e Rajonit.

“Franca mbështet perspektivën evropiane të Kosovës, njësoj si ajo e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Në i bëjmë thirrje Kosovës që të vazhdojë reformat e nevojshme për afrimin e saj me Evropën, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e personave që u përkasin pakicave.

Franca do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet e ndërmarra në këtë fushë. Kosova, ashtu si Serbia, duhet gjithashtu të angazhohet me përgjegjësi dhe konstruktive në dialog me synimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, që është kusht thelbësor për afrimin evropian të dy vendeve dhe stabilitetin e të gjithë rajonit”, thuhet në deklaratë.