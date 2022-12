“Dardani është një lojtar i jashtëzakonshëm, ai debutoi nëndrejtimin tim në Savona në moshën 15-vjeçare. Ai më kujtonIkardin, ka lëvizshmëri të bukur në fushë dhe vrapon si içmendur.

Sigurisht që do të bëjë mirë te Foxhia”, janë fjalëte trajnerit Nini Korda për sulmuesin shqiptar Dardan Vuthaj,i cili luan në Serinë C me Foxhian dhe sezonin e kaluarvendosi një rekord me Novarën në Serinë D ku shënoi 37gola në një sezon të vetëm.

MARKIONI- Marko Markioni e njeh Vuthajn në moshë mëtë madhe: “Ai është një lojtar i fortë dhe do të tregojëcilësitë e tij. Bën shumë përpjekje në çdo stërvitje dhe gjithmonë kërkon të përmirësohet. Foxhia ka marrë një sulmuestë vërtetë dhe ai do të bëjë gjëra të mëdha.

NJË FËMIJËRI E DHIMBSHME- Në fëmijëri ai nuk kishte asgjë, ndonjëherë as për të ngrënë. Familja e tij u larguanga Shqipëria për shkak të luftës civile dhe më pas erdhi nëItali. Ai u rrit në një familje të varfër, por gjithmonë flinteme top te koka. Babai i tij punonte si murator. Lufta ndryshoi gjithçka dhe ai duhet të përshtatej.

Në muajt kur babainuk kishte punë, duhet të sakrifikonin shumë gjëra. Ai gjithmonë dëshironte të luante futboll. Jo për t’u bërë i famshëm, por për të mbajtur familjen. Një pjesë e pagës së tijshkon ende për ta. Kur ishte i vogël, ai mendonte: “Do tëbëj gjithçka që familja të ndihet mirë, pa pasur probleme,siç bënë me mua”. Me kalimin e kohës është kthyer nëidhullin e shumë tifozëve të futbollit dhe komentuesve sportivëqë ndjekin statistikat e basteve sportive dhe lajmet më tëfundit nga bota e sportit italian.

GOLI NË GJAK- Babai i tij ishte golashënuesi te Partizaninë Shqipëri dhe ka luajtur futboll për një kohë të gjatë.”Sot ai është 50 vjeç, por nëse i vendos një top midiskëmbëve, ai kthehet dhe shënon aq lehtë sa kur ishte njëzetvjeç. Tri vite më parë kam punuar me të si murator. Nuk ikërkova asnjë qindarkë. Ai kishte nevojë për një dorë dheunë ia dhashë. Ai bëri qindra sakrifica për të na bërë tëndiheshim mirë dhe më në fund, në mënyrën time të vogël,arrita t’ia kthej”.

NJË DITË- Ai shënoi tre gola kur ishte me të rinjtë e Xhenoasndaj Albano Bixarrit dhe pas kësaj mendoi se e ka siguruarnjë thirrje nga ekipi i Serisë A. Në fillim ata u përqendruanpas tij, por pastaj vjen Juriç, i cili ishte trajner i të rinjve dhee la në stol.

Papritur më tej, duke mos qenë shtetas i BE-së,ai nuk mundi të luante në Serinë B apo C, pavarësisht ofertave të shumta, ndaj kaloi te Kiavari në Serinë D. Mendoi tëhiqte dorë nga gjithçka, por kokëfortësia dhe talenti fitojnëdhe tashmë ai vazhdon të shënojë për Foxhian në Serinë C./m.j