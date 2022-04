“Është bërë mirë që kongresi është bërë ndryshe nga herët e tjera se duhet të thyet ajo rutina, ka një distancë të madhe mes PS dhe njerëzve të thjeshtë të këtyre njerëzve, njerëz që ne i adresojmë politika, por që ose nuk mbërrijnë, ose mbërrijnë të deformuara, ky format ishte shumë me vlerë , por do duhen vite, të menduarit në mënyrë kritike, të priturit e radhës, unë kam mësuar gjë gjënë e mirë mos e përmend, por bëje, e vlerëson vetë, ama koha për të përmirësuar gjërat ikën, humbet, duhet të bëjmë më tepër, kisha ardhur me 8 problematika dhe 24 propozime që e kthejnë bujqësinë majtas, lënia e bujqësisë në dorë të privatit duke krijuar kartele, PS duhet të korrektojë shpejt, ky ishte shqetësimi, ju nuk dëgjuar asgjë nga kritikat e mia, 24 propozimet do i çoj deri në fund, e kam gjetur vendin, në parlamente njerëz që kanë muaj që nuk kanë marrë parat e produkteve që i kanë çuar në grumbullim, muaji rropatet për 4 muaj që në fund të marrë paratë, e dorëzon në grumbullim dhe duhet të presë edhe 1 vit për të marrë paratë, meqë e kemi rregulluar me ligj, duhet ta bëjmë edhe brenda sektorit të bujqësisë, të ndërtojmë ligj, që u jep vetëm 45 ditë kohë për të paguar bujkun, doja që ta shfrytëzoja për të lancuar këto, por do të shkojmë në parlament. Blen me zero dhe e shet me 20%, këtë duhet ta mbulojë grumbulluesi, kur është me humbje s’ka interes për faturën, masa e informalitetit në bujqësi në grumbullim dhe përpunim është rritur dhe është bërë galante, e vështirë që të gjesh një faturë nga bujku te dyqani i lagjes”, tha Braçe.