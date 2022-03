Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmedinexhad, ka habitur së fundmi me reagimin e tij mbi luftën mes Ukrainës dhe Rusisë. Ai e ka cilësuar një djall ushtrinë ruse, ndërsa ka lavdëruar qëndrimin heroik të popullit ukrainas.

Me anë të një postimi në twitter Ahmedinexhad shkruan se Irani mbështet kombin e madh ukrainas dhe presidentin e Volodomir Zelensky.

Postimi i Ahmedinexhad:

Kombi i madh i #Ukrainës

Presidenti #Zelenskyy

Rezistenca juaj e nderuar dhe pothuajse e pakrahasueshme zbuloi komplotet satanike të armiqve të njerëzimit.

Besoni se kombi i madh i #Iranit po qëndron pranë jush, ndërsa admiron këtë këmbëngulje heroike.

The great nation of #Ukraine

President #Zelenskyy

Your honorable and almost unrivalled resistance uncovered the Satanic plots of enemies of mankind.

Trust that the great nation of #Iran is standing by you,while admiring this heroic persistence .

— Mahmoud Ahmadinejad (@Ahmadinejad1956) March 2, 2022