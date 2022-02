Anëtarja e Partisë Socialiste në Komisionin Hetimor, Anila Denaj, i bëri thirrje kolegëve të opozitës në komision që të lënë dëshmitarët të shprehen dhe jo të japin deklarata spekulative dhe të parakohshme në lidhje me hetimin.

Përmes një prononcimi për media nga selia e Kuvendit, Denaj kërkoi në përfundim të seancës së sotme, që dëshmitarët të lejohen të shprehen pa gjykime të parakohshme.

“Për të qartësuar opinion publik. Pjesa e parë e Komisionit Hetimor konsistoi në thirrjen e dëshmitarëve që kanë qenë pjesë e prokurimit publik.

Paralelisht me KomisioniN Hetimor, SPAK është duke ndjekur me dëshmi dhe prova për të dalë në veprime konkrete. Kjo e bën të pamundur që dëshmitarë e thirrur nga SPAK të kontribuojnë për një proces që mund të jetë në dëmtim të organit të akuzës.

Anëtarët e PS-së në komision gjykuan të arsyeshme për një opinion juridik nëse thirrja e dëshmitarëve dëmton apo jo organin e akuzës.

Në pjesën e dytë dëgjuam drejtues të institucioneve të cilat dhanë përgjigje për të gjitha pyetjet. Dua të kujtoj se asnjë nga anëtarët e komisionit nuk mund të spekulojë me fjalë, por të lërë të shprehen dëshmitarët. Ne duhet të dëgjojmë dëshmitarët dhe të përpilojmë raportin më 23 shkurt. Të lëmë dëshmitarët të flasin dhe jo të japim deklarata spekulative. Të mos dëmtohet asnjë dëshmitarë me opinione apo me gjykime të parakohshme. Të lejojmë organin e akuzës të jap vendimet sipas direktivave ligjore”, tha Denaj.