Viti 2023, sipas astrologëve, do të ketë një rritje të raporteve shpirtërore të qytetarëve, më shumë dhembshuri dhe humanitarizëm. Astrologia Rose Smith, tha se njerëzit do të mbushen me një ndjenjë të fortë për të ecur përpara në jetë, pavarësisht vështirësive të shumta.

“Është e rëndësishme të mbani mend se të gjitha gjërat ndryshojnë dhe asgjë nuk zgjat përgjithmonë, kështu që është një vit i mrekullueshëm për të rivlerësuar drejtimin e jetës dhe marrëdhënieve tuaja dhe ndoshta një ndryshim në punë”, tha ajo.

Viti do të fillojë ngadalë, por do të bëhet shumë pozitiv në mars, kur Plutoni hyn në Ujor dhe Saturni tek Peshqit, shpjegoi ajo.

“Plutoni në Ujor ka të ngjarë të ndikojë tek ju në mënyra të ndryshme deri në vitin 2044,” tha ajo.

Planeti juaj drejtues, Marsi e nis vitin në mënyrë retrograde, por nga 12 janari, më shumë vitalitet po ju pret. Ky vit ju ofron gjithashtu një dhuratë shëruese kur Jupiteri lidh Chiron në shenjën tuaj në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit.

Kjo ka të ngjarë të ndikojë veçanërisht në pamjen tuaj, identitetin dhe mënyrën se si i qaseni jetës! Është koha për të gjetur zërin tuaj dhe për të qenë vetvetja. Një eklips diellor në shenjën tuaj më 20 Prill gjithashtu mbështet zërin tuaj të ri dhe mënyrën se si e prezantoni veten para botës.

Në vitin 2023, financat, pasuritë dhe gjërat që vlerësoni ka të ngjarë të rriten gjithashtu.

Sundimtari juaj Afërdita është në mes të vitit të Luanit duke sjellë shumë dashuri në jetën tuaj derisa të kthehet në retrograde nga 22 korriku deri në 3 shtator, duke i qetësuar pak gjërat.

Afërdita është gjithashtu në zonën tuaj të shtëpisë dhe familjes, kështu që dashuria ose pasioni mund t’ju vizitojë ose përndryshe ju shpenzoni shumë para për shtëpinë dhe familjen. Megjithatë, kini kujdes që të mos shpenzoni shumë.

Jupiteri dhe Chiron kanë një takim në shtëpinë tuaj të 12-të të Hyjnores, duke sjellë përmbajtje të pavetëdijshme për shërim nga fundi i shkurtit deri në fillim të marsit.

Jupiteri më pas do të shpërthejë në një cikël të ri duke përforcuar energjitë e zërit tuaj, pamjen tuaj dhe identitetin tuaj. Shikoni për shtim në peshë nga 16 maji deri më 25 maj 2024.

Planeti juaj sundues Mërkuri do të jetë katër herë retrogradë gjatë vitit 2023. Edhe pse kjo nuk është e pazakontë, ju paralajmëroj që të jeni të kujdesshëm me komunikimet tuaja gjatë kësaj periudhe.

Mund të keni keqkuptime ose komunikime të gabuara, ndaj shkruani gjithçka të rëndësishme me shkrim. Jupiteri në lidhje me Chiron në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit mund të sjellë një lloj shërimi në lidhje me miqtë, grupet dhe lidhjet tuaja.

Pra, nëse ka pasur një mosmarrëveshje ose ndonjë çështje të pashprehur, kjo mund të zgjidhet.

Ju do e nisni vitin me ‘modelin e syrit të shqiponjës’, pra të intuitës dhe njohurive të thella në çështjet e intimitetit.

Mund të ketë pasur ndonjë faktor kufizues që ka qenë një burim shqetësimi, megjithatë tani mendja juaj është në procesin e gjetjes së një zgjidhjeje. Ka të ngjarë që t’i shihni gjërat më qartë tani. Ju drejtoheni nga Hëna dhe do të ndikoheni fuqishëm nga katër eklipset këtë vit.

20 Prilli sheh një eklips diellor që sjell fillime të reja rreth karrierës ose reputacionit tuaj. Ndoshta edhe një marrëdhënie me një prind do të mund të rregullohet.

6 maji sjell një eklips hënor në Akrep duke gërmuar ndjenja shumë bindëse rreth romancës, kreativitetit dhe kohës së lirë ose kënaqësisë.

Para mesit të majit jeta juaj mund të zgjerohet shpirtërisht dhe fizikisht me spontanitet dhe energji. Ju mund të mendoni për studime, udhëtime jashtë shtetit ose punë për rritjen personale. Mund të jetë një kohë mjaft emocionuese për ju!

Pas mesit të majit, karriera juaj ose marrëdhënia me një prind gjithashtu merr një ndryshim dhe zgjerohet në mënyra të habitshme dhe të pazakonta.

Ekziston një mundësi për të përmirësuar një situatë që përfshin burime të përbashkëta si taksat, pasuritë e paluajtshme ose investime të tjera.

Nga mesi i majit Jupiteri hyn tek Demi duke ju mundësuar të manifestoni në sferat fizike gjëra të tilla si studimi, udhëtimet jashtë shtetit. Ka gjithashtu një ton energjie planetare në zonën tuaj romantike dhe krijuese, intimiteti i vërtetë mund të jetë gjithashtu në mendjen tuaj.

2023 sjell një lloj shërimi në lidhje me marrëdhëniet tuaja të përkushtuara siç janë partneritetet e biznesit, martesat apo të tjera të rëndësishme.

Më parë, mund të keni pësuar një plagë shpirtërore në një marrëdhënie të rëndësishme, por kur Jupiteri të arrijë Chiron nga 24 shkurti deri më 5 mars, situata mund të zgjidhet duke ju mundësuar të ndiheni edhe një herë vetvetja.

Gjithashtu, Plutoni lëviz në zonën tuaj të rëndësishme të marrëdhënieve duke sjellë çështje rreth vdekjes, lindjes dhe rilindjes, kështu që ju mund të gjeni një lidhje domethënëse që ka vdekur shumë kohë më parë, të kthehet në skenë nga 23 marsi deri më 11 qershor ose ndoshta pas 31 janarit 2024.

Nëse keni pasur probleme shëndetësore ose në punë, mund të ketë një përmirësim nga fundi i shkurtit deri në fillim të marsit. Më pas, pas mesit të majit, fokusi juaj është në marrëdhëniet dhe partneritetet e rëndësishme, qofshin ato të biznesit ose personal.

Planeti juaj Plutoni po ndryshon shenjat në Ujor nga 23 Mars deri në 11 Qershor, dhe ky është një shembull i asaj që do të vijë në 2024.

Mund ta gjeni veten pak më të shkëputur, gjë që mund të jetë një bekim i vërtetë për ju sesa të ndiheni kaq intensivisht. Një paraqitje e shkurtër e pamjes së madhe e bën jetën tuaj të fillojë të ketë më shumë kuptim.

Zona juaj e krijimtarisë, romancës dhe kënaqësisë është aktivizuar dhe do ketë shumë gjëra në jetën tuaj personale dhe private. Pas disa turbulencave të mundshme, ndodh një shërim në mënyrë që të ndiheni më të sigurt për të qenë krijues ose për t’u përfshirë në mënyrë romantike.

Jupiteri bekon punën dhe shëndetin tuaj pas mesit të majit. Ju gjithashtu mund të zgjeroni zakonet ose rutinën tuaj për të përmirësuar shëndetin tuaj, gjë që mund të nënkuptojë gjëra të tilla si një dietë e re ose program ushtrimesh.

Pas një fillimi të ngadalshëm të vitit, jeta gradualisht rritet me shumë energji planetare që ju ndikojnë të bëni ndryshime në pamjen ose identitetin tuaj.

Shtëpia dhe familja juaj është e bekuar me zgjidhjen e një problemi në fund të shkurtit ose në fillim të marsit.

2023 fillon me një atmosferë mjaft shpirtërore për ju. Ju mund të jeni shumë në kontakt me peizazhet tuaja të brendshme përmes ëndrrave dhe ndezjeve të vogla shpirtërore gjatë gjithë ditës.

Ka një lloj zgjerimi rreth shtëpisë tuaj ose ndoshta familja juaj mund të rritet. Ju mund të konsideroni rinovime, duke shtuar një hapësirë tjetër në shtëpinë tuaj.

Fillimi i vitit sheh rrethana të pazakonta ose të paparashikueshme edhe në këto fusha të jetës tuaj. Venusi bekon marrëdhëniet e përkushtuara.

Mund të ketë një dashuri ose ngrohtësi të ëmbël përpara se Afërdita të kthehet në retrograde 22 korrik – 3 shtator.

Viti fillon ngadalë duke u rritur gjatë janarit me shoqërim dhe ngjarje me miqtë dhe grupet.

Kur Plutoni të hyjë në Ujor nga marsi në qershor, me siguri do të merrni shumë informacione shpirtërore dhe madje mund të merrni përshtypje nga jetët e kaluara ose nga paraardhësit e larguar prej kohësh.

Shkruani gjithçka sepse kjo periudhë kohore është një shembull i vogël i asaj që do të vijë nga viti 2024 deri në vitin 2044.

Fati juaj është i lidhur me komunikime dhe ide, disa prej të cilave mund të përfshijnë të afërm të largët, fqinjë ose njerëz nga zona juaj lokale. Ju gjithashtu mund ta konsideroni studimin pasi mendja juaj është veçanërisht e mprehtë dhe kërkon të vërteta më të thella.

