Pas disa muajsh audit ne Bashkine e Vlores, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pezulluar nga puna me shume se 5 persona, shefa te sektoreve te ndryshem jane pezulluar nga sherbimi civil per 5 vjet, meson “Gazeta Panorama”.

Burime konfidenciale bejne me dije se vendimi per pezullimin nga detyra u eshte komunikuar personave te perfshire, por ende nuk ka nje komunikim zyrtar ne lidhje me shkaqet e pezullimit si dhe emrave konkrete.

Panorama meson se kontrolli i KLSH në bashkine e Vlores ka zgjatur disa muaj.

Punonjesit e pezulluar jane pjese e sektorit te Prokurimeve ne kete Bashki.

g.kosovari