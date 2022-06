Xhaxhai i bashkëshortit të 20-vjeçares në Librazhd që u dhunua pasi u kap në dhomën e gjumit me të dashurin ka mohuar që video e shpërndarë në rrjetet sociale të jetë publikuar nga ana e të afërmve të tij.

I ftuar në emisionin “Me zemër të Hapur” në News 24, ai deklaroi se ngjarja mund të kishte precipituar duke marrë përmasa më të mëdha duke pasur edhe viktima.

Ai e cilësoi të papranueshme tradhtinë në shtratin martesor, duke shtuar se vajza mund të kishte shkuar me të dashurin në ferra apo hotele.

“Kishte hotele, kishte ferra sa të duash. Në shtëpi nuk lejohet. Videot nuk i kanë shpërndarë këta moj motër. Unë nuk e di që t’i kenë shpërndarë vetë. S’kam marrë pjesë, skam qëlluar aty për momentin.

Ata mund të kishin përfunduar kufoma aty, a e more vesh! Siç kanë përfunduar edhe shumë të tjerë, po thuaj a ishte durimi, do vinin t’i merrnin kufoma aty. Do ishte më mirë të ishin kufoma, apo më mirë që u fali jetën? Çuni tre muaj ka që ka ik, edhe kishin llogarit që ta merrnin në shtator, se kanë bërë martesën”, u shpreh ai.

