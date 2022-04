Përcillet për në banesën e fundit mafiozi grek Giannis Skaftouros. Ai u ekzekutua më 25 prill. Mediat greke shkruajnë se trupi i 54-vjeçarit është tërhequr pas tre ditësh, pasi po i nënshtrohej ekspertizës mjekoligjore.

Nëna dhe gruaja e tij janë shprehur se dhimbjen që ndjejnë ato në ato çaste, urojnë që të mos e ndjejë askush.

“Asnjë nënë dhe asnjë grua të mos e ndjejë dhimbjen që ne ndjejmë tani. Të mos e ndjejnë këtë dhimbje as gratë e armiqve të tij,”- u shprehën të përlotura teksa dilnin nga kisha e Agios Nikolaos që ishte e mbushur me makina dhe kurora me lule.

Giannis Skaftourou u vra në vilën e tij në Dervenochoria, Beotia. Hetimet po vijojnë dhe dyshohet se pas këtij krimi qëndron një bandë shqiptarësh. Kjo vjen pas një konflikti që ka pasur vetë Skaftourou me një grup shqiptarësh në burgun e Koridhalos, ku dhe u plagos prej tyre në vitin 2018. Ende nuk dihet se nga doli urdhëri për ekzekutimin e tij.

/a.r