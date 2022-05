Plot 46 anëtarë të Partisë Demokratike do të garojnë sot për t’u zgjedhur nga Këshilli Kombëtar i PD-së anëtarë të Kryesisë së PD-së. Nga këta 47, vetëm 20 do të zgjidhen. Lista e kandidatëve nis me Agron Shehajn dhe përfundon me Tritan Shehun.

Në listë vihet re se marrin pjesë në garë të gjithë anëtarët e Komisionit të Rithemelimit. Ndërkohë që janë pjesë edhe ish-bashkëpunëtorët e ngushtë të Berishës si Jozefina Topalli e Arben Imami.

Ndërkohë, duket se ka një qëndrim shpërblyes për dy deputetët e vetëm që iu bashkuan Kuvendit të fundit, konkretisht për deputeten Ina Zhupa dhe Kasëm Mahmutajn.

Të dy ligjvënësit janë pjesë e garës për kryesinë e PD-së.

Ndërkohë në listë mungon emri i Albana Vokshit dhe Edi Palokës.

Të dy këta do të jenë pjesë e Kryesisë eksoficio për shkak të postit që mbajnë, kryetarja e Gruas në PD, Albana Vokshi, dhe Edi Paloka, kryetar i Këshillit Kombëtar.

Ndërkohë, vihet re mungesa e emrit të Bujar Leskajt, i cili është bërë pjesë e lëvizjes së Berishës që në fillim.

Sakaq, lista nuk është e hapur për Ervin Salianjin, Grida Dumën apo Tomorr Alizotin, të cilët kanë qenë në një pozicion neutral kritik me të dyja palët.

Në përfundim të mbledhjes së Komisionit, dje Berisha tha se kandidatët për anëtar kryesie janë njerëz me kontribute.

“Të gjithë u angazhuan në krye të herës, në këtë proces dhe dhanë një kontribut substancial në realizimin e tij, në rikthimin, rivendosjen, e pluralizmit të vërtetë politikë në Shqipëri, Rithemelimin e PD-së, si forcë politike opozitare e vërtetë, si forcë politike e lirive dhe të drejtave të shqiptarëve dhe minoritarëve, e dinjitetit njerëzor, e tregut të lirë dhe konkurrencës së lirë, e interesit kombëtar, patriotizmit, e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar dhe integrimit europian dhe euroatlantik të Shqipërisë.

Komisioni në mbledhjen e tij, siç parashikon statuti, ka miratuar listën e kandidatëve për kryesinë e PD-së, që do të zgjidhet nesër nga Këshilli Kombëtar i kësaj partie. Janë propozuar kandidatura me kredenciale të shkëlqyera politike, por edhe kandidatura të reja.

Anëtarët e Këshillit Kombëtar do të kenë mundësi që të zgjedhin me kandidatura alternative Kryesinë e PD-së. Ju do mund të shihni në ekran çdo votë për çdo kandidat të votuar në listë”, tha Berisha.

NR. EMER MBIEMER

1 AGRON SHEHAJ

2 ALBINA DEDA

3 ALDO BUMCI

4 ARBEN IMAMI

5 ARBEN RISTANI

6 BARDH SPAHIA

7 BEDRI BLLOSHMI

8 BELIND KELLICI

9 BLEDI KASMI

10 BLENDI HIMCI

11 BUJAR NISHANI

12 CLIRIM GJATA

13 EDITH HARXHI

14 EDMOMD SPAHO

15 ELDA HOTI

16 ELEINA QIRICI

17 ENDIRA BUSHATI

18 ENNO BOZDO

19 ERALD KAPRI

20 ERVIN MINAROLLI

21 FATBARDHA KADIU

22 FLAMUR NOKA

23 FLORIANA GARO

24 FLORION MIMA

25 GENC DEROMEMAJ

26 GENC POLLO

27 GENT STRAZIMIRI

28 GRIGELS MUCOLLARI

29 INA ZHUPA

30 INDRIT HOXHA

31 ISUF CELA

32 IVI KASO

33 JOZEFINA TOPALLI

34 KASEM MAHMUTAJ

35 KELTIS KRUJA

36 KLEVIS BALLIU

37 LEDIANA FRATARI

38 LEDINA MANDIJA

39 LILJANA ELMAZI

40 LORENC LUKA

41 LUAN BACI

42 LUCIANO BOCI

43 MIMOZA HAJDARMATAJ

44 MIRELA TABAKU

45 OERD BYLYKBASHI

46 SORINA KOTI

47 TRITAN SHEHU

g.kosovari