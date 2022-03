Ministria e Jashtme ruse tha të hënën se do të tërhiqet nga negociatat me Japoninë për një traktat paqeje për t’i dhënë fund zyrtarisht armiqësive të Luftës së Dytë Botërore në përgjigje të sanksioneve për luftën në Ukrainë.

Japonia, së bashku me SHBA-në dhe Evropën, kanë vendosur dënime të gjera ekonomike ndaj Rusisë pas pushtimit. Japonia po dëmton interesat ruse duke mbajtur një qëndrim “haptë jomiqësor” ndaj vendit, tha ministria në deklaratën e saj.

Përveç daljes nga bisedimet e paqes, Rusia do t’i japë fund udhëtimit pa viza në një zinxhir ishujsh të kontrolluar nga Rusia të quajtur Territoret Veriore nga Tokio dhe Kurilet Jugore nga Rusia, tha ministria.

Rusia gjithashtu planifikon të tërhiqet nga diskutimet për aktivitetet e përbashkëta ekonomike në këto ishuj dhe planifikon të mos zgjasë statusin e Japonisë si partner në kuadrin e Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi.

Rusia dhe Japonia nuk i dhanë fund zyrtarisht armiqësisë të Luftës së Dytë Botërore për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi ishujt e vegjël të njohur në Rusi si Kurilet Jugore dhe në Japoni si Territoret Veriore, të cilët shtrihen në ishullin verior të Japonisë, Hokkaido, që u pushtuan nga forcat sovjetike në 1945.

Sipas një deklarate të përbashkët në vitin 1956, Bashkimi Sovjetik ra dakord të dorëzonte dy nga ishujt, të quajtur Habomai dhe Shikotan në Japoni, pasi vendet nënshkruan një traktat paqeje.

Me daljen nga negociatat, Rusia në thelb pushon përpjekjet dypalëshe të pasluftës për të forcuar marrëdhëniet, duke penguar përpjekjet e kahershme të Japonisë për të zgjidhur çështjen e ishullit.

Ministria e Jashtme e Rusisë thotë se do të ngrijë diskutimet mbi projektet e përbashkëta ekonomike për ishujt dhe se do të ndalojë udhëtimet pa viza në to nga qytetarët japonezë.

“E gjithë përgjegjësia për dëmtimin e bashkëpunimit dypalësh dhe të interesave të vetë Japonisë i takon Tokios zyrtare, e cila qëllimisht zgjodhi të ndjekë një diskurs anti-rus”, tha ministria ruse./m.j