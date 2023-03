Olta dhe Deamishel patën një debat të ashpër gjatë kësaj jave. Olta tha se Deamishelin e ka trembur nominimi, prandaj ajo hedh “kunja” për të. Teksa një pjesë e banorëve po qëndronin në oborr, Dea i tha Oltës se ajo tani do afrohet me Armaldon, pasi është zënë me Qetsorin.

Olta nga ana tjetër, i tha Deas se po përpiqet të bëhet faktor, prandaj bën komente të tilla. Kjo e fundit madje i tha Deas të gjejë dikë tjetër të flirtojë, që ta zgjasë edhe pak qëndrimin e saj në shtëpi.

Deamishel: Me ardhjen e banorëve të rinj ,Olta u afrua më tepër me Qetsorin. Unë vura re që ata të dy më vendosën një “mur” dhe nisën me ngacmime të dy. Të dy ata ndjenë nevojën të më thonin që më kishin nominuar.

Olta: Nominmin ta tha Luizi, e pe edhe te klipi.

Deamishel: Ata më thanë që mua më përdor Luizi. Ky është argument i dobët. Ai më puth mua që t’ju ndezë ju dhe t’ju bëjë të mendoni që mes nesh ka një aleancë. Të lumtë goja që më ke nominuar. Mbaje sekret ore, pse duhet të ma thuash? Kishte gjithë ditën që më ngacmojë me batuta banale. Të thash dhe dje, kur kërkon debate me mua, krijo baza më të forta. Olta afrohet e largohet, sa herë ka nevojë për forcojë lojën e saj.

Olta: Ti je e ndikuar nga Luizi, pasi ti ju riktheve një debati që ishte i shkuar. Përmende debatin mes Nitës dhe Shpatit. Shpati është pjesë e së shkuarës, është jashtë tani. Nominimin tat ha Luizi, unë thjeshtë e pranova. Ti do debat me mua.

Deamishel: Ti hedh fjalë, kunja e ngacmime sepse do vëmendje. Mos më thuaj mua, që dua të kap “Prime”.

Olta: Deamishel nuk është lojtare e fortë. Është vajzë e mençur, por ka qenë protagoniste për shkak të ngacmimeve këtu brenda.

Deamishel: Po kur nuk ka patur djem këtu brenda. Po pse më jepni kaq shumë vëmendje moj?

Arbër: Kur nuk e konsideron lojtare të fortë, pse e nominon?

Olta: Nuk më pëlqen loja që ajo e bën.

Arbër: Po ti ke hyrë për të fituar, jo për të pëlqyer njerëzit. Në nominim dërgohen lojtarët e fortë, jo të dobëtit.

Olta: Unë vazhdoj të mendoj që Shpati është jashtë shtëpisë për shkak të Dea.

Arbër: Ti e shikon Dean si lojtare të fortë. Nuk dukesh bukur fare kur i përmend flirtimet Deas.

Olta: Unë ja thash në mënyrë shumë të kujdesshme. Unë merrem me tekstin, jo me nëntekste.

Qetsori: Unë e shikoj Dean si lojtare të fortë. Dean e kam parë një lojtare “prime”. Përgatitet gjithë kohën për spektaklin.

Luizi: Dea është më e dobët se unë, më e fortë se Olta.

Zhaklin: Dea që kur pati në dorë avantazhin për të dërguar tre banorë në nominim, tregoi se është banore e fortë. Ajo ka treguar se është një grua e fortë dhe është në nivelin e lojtarëve të fortë. Ajo synon finale.

/e.d