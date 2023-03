“Daily Mail” ka publikuar një tjetër dokumentar kushtuar trafikantëve shqiptarë të drogës në Ekuador. Junior, një vrasës me pagesë që punon për baronët shqiptar të kokainës, ka treguar mënyrën e punës së këtyre të fundit, teksa i cilëson si njerëz të rrezikshëm dhe se nëse dështon, të vrasin.

Gazetari britanik thotë se ai ka refuzuar që të flasë me emra, por kur e ka pyetur nëse ka punuar për Dritan Rexhepin, thotë se vuri re terror në sytë e tij.

Pjesë nga dokumentari:

Junior në mënyrë të përsëritur refuzoi të emërtojë shqiptarët me të cilët ka pasur punë apo shqiptarin më të fundit ‘Mr Big’ në Ekuador.

A ishte famëkeqi Dritan Rexhepi, i ashtuquajturi ‘Mbreti i Kokainës’ që është cilësuar si ‘kapoja i padiskutueshëm’ i mafies shqiptare?

E pyeta!

Unë vura re terror në sytë e tij thjesht nga përmendja e Rexhepit, një ish-student i drejtësisë, i cili tani është në të dyzetat dhe ka grumbulluar një pasuri shumëmilionëshe nga tregtia ilegale e drogës.

Në të vërtetë, e tillë është fama e tij globale… ai është krahasuar me bosin meksikan të drogës Joaquin Guzman, ‘El Chapo’, dikur një nga trafikantët më të fuqishëm të narkotikëve në botë. Guzman tani po vuan një dënim të përjetshëm plus 30 vjet të tjera në një burg të sigurisë së lartë në SHBA.

Ndërkohë, Rexhepi i dënuar me 13 vjet për trafik droge në Ekuador, është liruar para kohe. Por të thuash se ai është kthyer në biznes do të ishte mashtrim. Ai nuk u ndal kurrë.

Nga qelia e tij e burgut në kryeqytetin Quito, Rexhepi dyshohet se përdori një telefon celular të koduar për të bashkërenduar një ‘federatë transnacionale të krimit’ të trafikantëve shqiptarë të drogës të njohur si Kompania Bello.

Rexhepi besohet gjithashtu se ka urdhëruar vrasjen e një njeriu të pafajshëm pasi një bandë rivale shqiptare e drogës dyshohet se vodhi kokainë me vlerë miliona paund, të cilën ai e kishte kontrabanduar në Portsmouth në një anije kontejneri plot me banane.

I vetmi ‘krim’ i viktimës, i cili u rrëmbye dhe u vra në Shqipëri, ishte se ishte vëllai i dikujt që supozohej se kishte dyfishuar Rexhepin mbi ngarkesën e drogës.

Tani, megjithatë, organizatori kriminal është zhdukur nga radarët në Ekuador. Mund të zbuloj gjithashtu se Rexhepi ka krijuar një marrëdhënie të ngushtë me një grua ekuadoriane me të cilën ka pasur një djalë, duke e lejuar atë të aplikojë për shtetësinë ekuadoriane. Nëse ka sukses, do të thotë se ai nuk mund të ekstradohet në Evropë, më tha një shef policie.

Në Shqipëri ai është dënuar me 25 vite burg në mungesë për dy vrasje (përfshirë atë të një polici) dhe dyshohet për vrasje të tjera. Ai është gjithashtu në kërkim në Itali dhe Belgjikë dhe ka shumë identitete.

Lëvizjet e tij janë me interes të madh për Agjencinë Kombëtare të Krimit (NCA), versioni britanik i FBI-së. NCA, e cila ka agjentë në Ekuador që monitorojnë kërcënimin e trafikantëve shqiptarë, di shumë për Rexhepin. Ai u shfaq në listën e kriminelëve të huaj më të kërkuar të Scotland Yard dhjetë vjet më parë, kur mendohej se fshihej në MB.

Sipas Europol-it, ajo që e dallonte bandën e Rexhepit nga të tjerët, ishte mënyra në të cilën ajo kontrollonte të gjithë zinxhirin e furnizimit, nga marrja e kokainës për eksport, tek shpërndarja me shumicë dhe deri te shitja në rrugët e qyteteve si Brighton.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit ekuadorianë, të cilët ndajnë informacione me NCA, pranojnë se nuk janë të sigurt për vendndodhjen aktuale të “Mbretit të kokainës”. Zyrtarisht, ai supozohet të jetë në liri me kusht dhe ka detyrim të paraqitet dy herë në muaj, por burime të shumta thonë se dyshojnë se dikush tjetër po e bën atë në emër të tij.

Sipas shefit të antinarkotikëve, gjeneral Pablo Ramirez, hetimet janë duke u zhvilluar për partnerin e Rexhepit, i cili ka qenë duke bërë udhëtime në kryeqytetin kolumbian, Bogota.

“Ne nuk kemi asnjë dyshim se ai mund të kryejë ose të kthehet në aktivitete të paligjshme nëpërmjet partnerit të tij,” më tha gjenerali Ramirez.

Fakti që ai së shpejti mund të jetë i paprekshëm ka implikime të rëndësishme për betejën e NCA-së kundër kërcënimit në rritje të grupeve shqiptare të krimit të organizuar (OCG) në Britani.

Burime të larta britanike të zbatimit të ligjit besojnë se trafikantët e njerëzve që sjellin emigrantë shqiptarë përtej Kanalit po punojnë me bandat bashkatdhetare të drogës për t’u siguruar atyre “ushtarë” për të furnizuar me kokainë tregun.

Verën e kaluar, Mail raportoi se si kartelet shqiptare të krimit po dërgojnë individë pa precedentë kriminalë në MB për t’u bashkuar me bandat e organizuara. Kjo do të thotë që kontrollet në mbërritjet e Kanalit nuk po arrijnë të marrin lidhjet midis tyre dhe OCG-ve.

Ekuadori është një vend ku jetesa është e lirë. Shkalla e rritjes midis bandave të drogës për një kontratë për të vrarë një gjyqtar, thuhet të jetë vetëm 5,000 dollarë dhe anëtarët e gjyqësorit marrin në mënyrë rutinore “buqeta” funerali në shtëpi.

Hetimi ynë përfshiu një takim dramatik me një prokuror shteti, i cili i ka mbijetuar pesë komploteve nga mafiozët e ndryshëm të drogës për ta vrarë. Ai pranoi të më fliste për narkotikët shqiptarë.

Ai tha se kishte punuar në disa raste që përfshinin shqiptarë dhe një herë ishte sulmuar nga gangsterët pasi kishte kapur tre tonë drogë. Në fund të një takimi 90-minutësh, ai më tregoi një fotografi të një vrime plumbi në xhamin e tij të përparmë nga një atentat.

Një nga kolegët e tij të vjetër, Edgar Escobar, u qëllua për vdekje jashtë zyrës së prokurorit të shtetit vitin e kaluar.

“Në vitin 2014, më shumë se 20 shqiptarë u burgosën për krim të organizuar”, tha prokurori.

“Nga ai rast, rrënjët e tyre në Guayaquil u copëtuan. Por ata ende vijnë në mënyrë klandestine dhe paraqiten si tregtarë të korporatave. Në çështjet e njohura në Prokurori, shumica e shqiptarëve janë të lidhur. Ata janë familjar. Kunetërit, dhëndurët, vjehërrit, kushërinjtë…Shqiptarët zakonisht nuk vrasin, punësojnë kriminelë, vrasës serialë, për ta bërë këtë. Ata janë autorët e krimeve. Disa javë më parë, kishte pamflete anonime nga bandat lokale (të mbetura në rrugë dhe në Prokurori) në të cilat ata pretendonin se 5,000 dollarë (SHBA) ishin paguar për një prokuror ose gjyqtar të vdekur, 4,000 dollarë për një oficer policie dhe 2,000 dollarë për një ushtar”, tregon ai.

Shqiptarët kanë një luftë të vazhdueshme në Ekuador për shitjen e drogës me kartelet meksikane, shtoi ai.

“Nëse një shqiptar guxon të dërgojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është territor meksikan, ata përfundojnë menjëherë të vdekur. E njëjta gjë ndodh nëse një meksikan përpiqet të dërgojë drogë në Evropë. Ata kanë rregulla, nuk mund të pushtohen. Mund të ketë dy arsye pse vritet një shqiptar: ose bie ngarkesa e dërguar, sepse e kap policia, ose pushton territor. Vrasësit që tërheqin këmbëzën janë zakonisht midis moshës 16 dhe 25 vjeç”, shtoi ai.

Në janar 2022, mafioz shqiptar Ergys Dashi u vra në një restorant nga një burrë që mbante një buqetë me trëndafila. Një bashkatdhetar, Adriatik Tresa, u ekzekutua para syve të kunatës së tij pasi shtatë burra të veshur si oficerë policie mbërritën në shtëpinë e tij jashtë Guayaquil.

I tillë është sfondi i mbushur me gjak në punën e Santiago Niego, nënsekretar për luftën kundër krimit në Ministrinë e Brendshme të Ekuadorit. Ai lidhet ngushtë me homologët e tij evropianë dhe në Mbretërinë e Bashkuar në përpjekje për të frenuar rrjedhën e drogës nga vendi i tij.

Ai nuk u befasua kur mësoi nga unë se Mbretërit Latin po punojnë me shqiptarët për trafikimin e kokainës.

“Linjat e trafikut nga Ekuadori në botë mund të jenë të shumta. Mbretërit Latinë mund të ofrojnë logjistikë për disa bashkëdrejtues në të njëjtën kohë, jo vetëm për shqiptarët. Për shembull, ata mund të kishin njerëz në port, mund të kishin rekrutuar në autoritetet e policisë, ose të kishin dikë që transporton ose ruan drogën, ose dikush që u jep atyre informacione për kompanitë e transportit”, tha ai.

Junior, gangsteri që takuam në restorantin turistik, është një Mbret i tillë Latin që ofron mbështetje logjistike për shqiptarët. Ai tha se paguhej midis 100 dhe 500 dollarë (SHBA) për kilogram.

“Në dërgesën e parë më paguan 100 dollarë për kilogram. Kam bërë 4000 dollarë. Ekipi i kontrabandës përbëhej nga 20 ose 25 persona. Ata e ndanë fitimin mes nesh të gjithëve”, thotë ai.

Me të ardhurat mesatare vjetore në Ekuador vetëm 5,000 dollarë, këto janë para të mëdha. Dhe nëse Junior dështon në një mision droge për narkotikët shqiptarë dhe paguan çmimin përfundimtar, do të ketë plot gangsterë të tjerë gati për të mbushur vendin e tij dhe për të vazhduar të ushqejnë nga larg epideminë e drogës në Britani.

/s.f