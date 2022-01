Ambasada Gjermane në Tiranë ka bërë të ditur se sektori i vizave do të jetë i mbyllur ditën e hënë. Përmes një njoftimi në rrjete sociale, thotë se në 24 janar nuk do të merren aplikime për vizë dhe nuk do të ketë shërbim telefonik.

Ambasada Gjermane në Tiranë shton se të gjithë aplikuesit për vizë do të njoftohen nga vetë zyra e ambasadës sapo të jepen takime të reja.

Njoftimi i plotë:

Sektori i vizave qëndron i mbyllur të hënën më 24.01.22. Nuk do të merren aplikime për vizë dhe nuk do të ketë shërbim telefonik. Lutemi në mirëkuptimin Tuaj. Të gjithë aplikuesit do të njoftohen nga ana jonë sapo të jepen takime të reja.

