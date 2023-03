ot Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) vendosi që të regjistronte Partinë Demorkatike të Enkelejd Alibeaj, por për analistin Edvin Kulluri ky ishte një vendim i gabuar. Në Report Tv, në emisionin ‘Real Story’ me gazetarin Sokol Balla, Kulluri tha se nuk duhet të ishte regjistruar asnjë nga palët.

Nga ana tjetër, nuk ka ndarë të njëjtim mendim me Kullurin, Roland Bejko, anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së. Ai tha se pas këtij vendimi të KAS, nis një epokë e re brenda Partisë Demokratike.

Analisti Skënder Minxhozi tha se problemi në Partinë Demokratike, nuk është vetëm Sali Berisha, por më i thellë. Duke cituar ish presidentin Bamir Topi, Minxhozi tha se problemi është se Berisha ka “klonuar” brenda partisë 100 të tjerë si vetja.

“Garimi me 2 pjesë i PD do i dëmtojë të dyja, shkojnë vota kot. Jam kuriozë të shoh se si PD zyrtare do bëjë fushatë, se Rithemelimi është shumë agresiv. Socialistët po mendojë të largojnë Ramën, po askush nuk thotë të rikthejmë Nanon. Ju e keni kthyer Berishën. E ka thënë Bamir Topi, problemi i PD është se nuk ka ardhur vetëm, por pasi erdhi ka klonuar dhe 100 të tjerë. Të gjithë njerëzit që keni në atë kupolë, duke filluar nga Basha, të gjithë juristët më të mirë të PD u futën të justifikojnë 21 janarin, këto janë akte që të përlyen me shefin e partisë dhe nuk mund të aspirosh sot, me një kontestim të SHBA të thuash do heqim këtë. Sëmundja e PD është më e thellë se e ka të pamundur që të ekzistojë një ditë pa Sali Berishën”, tha Minxhozi.