Emigrimi ilegal është kthyer në kryefjalë të shteteve të mëdha si Britania e Madhe, vend në të cilin aktualisht po përflitet të merren masat më të rrepta ndonjëherë në histori.

Prestigjiozja britanike “The Times” sjell një tjetër panoramë të kësaj situatë sa problematike aq edhe të përhapur. Ajo shkruan për një organizator që përdorte kamionë për të transportuar emigrant të paligjshme. Ai quhej Tarik Namik, organizatori i cili arriti të fusë në Mbretërinë e Bashkuar rreth 20 mijë emigrantë nga Ballkani.

45-vjeçari Tarik Namik mund të konsiderohet sot si kreu i një bande kriminale që i ka shtrirë kapilarët në të gjithë Evropën. Ai arriti të kontrabandojë drejt Mbretërisë së Bashkuar mbi 20 mijë emigrantë, të mjaftueshme për të mbushur një qytet me madhësinë e Buxton në Derbyshire.

Shumica dërrmuese mendohej se ishin gra dhe fëmijë kurdë, që iknin nga atdheu i tyre në Iran dhe Irak për t’u bashkuar me burrat dhe baballarët që ishin tashmë këtu. Shumë kaluan fshehurazi nëpër portet e fshehura nën defektorët e erës mbi kabinat e kamionëve. Për t’i marrë ato këtu kërkohej një rrjet prej 4000 miljesh kamionësh dhe varkash. Miliona paund mendohet se kanë shkëmbyer duart duke përdorur metoda joformale pagese, të kaluara nga personi në person, në vend që të kalojnë nëpër banka. Udhëtimi për emigrantët do të fillonte në Iran ose Irak, me një udhëtim me makinë në Turqi dhe më pas në bregdetin e Egjeut. Këtu ata do t’i kalonin një tjetër anëtari të sindikatës së kontrabandës, i cili do të organizonte një peshkaretë ose një anije të vogël mallrash për në Itali ose Greqi. Në disa raste, rreth 800 njerëz do të përplaseshin në strehën e një anijeje.

Pasi ishin në Bashkimin Evropian, ata iu dorëzuan një bande tjetër, shpesh të transportuar në shpinën e kamionëve në Ghent të Belgjikës, ku do të takonin një shofer që punonte për Namik.

Qyteti universitar, i njohur për arkitekturën e tij mesjetare dhe kështjellën e shekullit të 12-të, u zgjodh sepse ishte jashtë syve të doganierëve.

Gjatë një periudhe 50-ditore, policia beson se të paktën 1,900 emigrantë u transportuan nga Ballkani përmes Gjermanisë dhe Francës. Çmimet për këtë pjesë të udhëtimit do të fillonin nga rreth 1800 €.

Në vitin 2018, kur u arrestua banda e Namikut, natyra e kontrabandës së njerëzve po ndryshonte. Në vitin 2014 emigrantët kishin filluar të kalonin Kanalin me varka të vogla. Në vitin 2018, ka pasur 299 mbërritje me varka të vogla; vitin e kaluar ishin 45.756.

Rreth 10,000 emigrantë në vit mendohet se hyjnë me kamionë, megjithëse nëse përpjekjet e qeverisë për të goditur varkat e vogla janë të suksesshme, kjo mund të rritet përsëri.

Pasi siguria e portit u forcua në Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë, kontrabandistët filluan t’i vendosnin emigrantët në kamionë më larg nga porti – në Gjermani ose Belgjikë. Kjo rriti rreziqet për migrantët sepse do të thoshte të qëndronin në kamion për periudha më të gjata kohore.

Forcat Kufitare ende po kapin emigrantët me kamionë çdo ditë, dhe muajin e kaluar gjobat u rritën për transportuesit – me 10,000 £ për turistët, nga 2,000 £.

Harrison, komandanti i NCA, tha: "Tarik Namik ishte një anëtar jashtëzakonisht i rëndësishëm i një rrjeti kriminal që shtrihej në të gjithë botën, duke lehtësuar transportimin e emigrantëve nga Iraku dhe Irani në Evropën kontinentale dhe prej andej duke lëvizur shumë në MB. Shkalla e kriminalitetit që zbuluam ishte mjaft befasuese."

