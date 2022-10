Një sasi e dyshuar kokaine me një çmim të përllogaritur prej rreth 90 milionë funtesh u gjet dje në një plazh në Uellsin perëndimor. Rreth 30 çanta të zeza, secila me nga 30 pako me tulla 1 kg droge të klasit A, u zbuluan nga një person në një shëtitje herët në mëngjes.

Thasët e zinj, të cilët ishin lidhur së bashku me litar dhe bidona bosh për të lëvizur, kishin përfunduar në breg, ndërsa brenda, blloqet e drogës ishin të etiketuara me emrin e markës së modës Dior.