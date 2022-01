Gazetari Artan Hoxha ka treguar detaje që nuk u panë nga protesta e 8 janarit në Partinë Demokratike.

Ai theksoi se edhe brenda selisë ka pasur një skuadër që vepronte në sinkron për të frenuar protestuesit. Edhe ata sipas Hoxhës kanë qenë të pajisur me bishta kazme.

“Kjo është një pjesë që ka disa filmime. Brenda selisë ka pasur një skuadër që vepron. Dalin një nga një. Të sinkronizuar. Tre me bishta kazme. Njërin me spraj. Që ka qenë truproja i Berishës dhe sot është i Bashës. Ata janë të sinkronizuar. Kanë njohuri ushtarake. Janë të guximshëm. Kur ata dalin ata goditen pafundësisht me gurë por e arrijnë misionin për të cilin nisen. Sulmuesit përdorën shkallët disa herë por nuk po ngjiteshin dot. Janë gjuajtur edhe me karrige”, tha ai për abc news.

/a.r