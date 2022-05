Kryetari i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla bëri me dije se në takimet me dy grupet parlamentare të opozitës arritën të vendosin piketa që do të sjellin president konsensual.

“Bashkë me kolegët Gjiknuri dhe Spiropali zhvilluam një raund të dytë takimesh me 2 prej 3 grupeve parlamentare të opozitës. Dua t’i them që vazhdoj të shpresoj që nga ana e grupit të PD të ketë një vendimmarrje për të ardhur dhe ta në tryezën e bisedimeve. PS e ka dëshmuar edhe sot disponibilitetin për të kaluar në diskutime konkrete me emrat e kandidatëve për president. Me të dyja grupet ka pasur gatishmëri për të hedhur në tavolinën e bisedimeve emra konkret. Mediu na informoi për një qasje për të ardhur me një emër ose disa emra konkret nga opozita për një përpjekje që po bën Mediu.

Vijoj të shpresoj që të ketë një vendimmarrje për të ardhur dhe ata në tryezën e diskutimeve. Disponibiliteti është për t’i dhënë një president të të gjithë shqiptarëve, por ka disa afate, nuk kemi më mundësi të shtyjmë afatet. Me 16 është afati i parë ndërsa afati i fundit është data 23 maj. Janë disa biseda shumë të frytshme, sot më në fund kemi arritur të vendosim piketa dhe shina të një procesi që mund të na çoj tek një president sa më konsensual. Ne nuk duam ta vrasim procesin, kjo do të ishte kundërshti e asaj që po flasim. Kemi rënë dakord që të ulemi në vijim“, deklaroi Balla pas takimit me Meiun dhe Idrizin për presidentin e ri.

g.kosovari