Politikani shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Menduh Thaçi i ftuar në emisionin Top Story këtë të enjte tha se në propozimin francez që pritet të diskutohet në Bullgari çështje kryesore është gjuha.

“Unë e kam parë dokumentin e Macron kryesor është gjuha, pjesa tjetër është kornizë. Bullgarishtja dhe maqedonishtja janë gjuhë shumë të afërta dhe kuptohen me njëra-tjetrën. Pretendimet kanë qenë shumë të mëdha. Shumë janë të ndjeshëm pas Ukrainës. Flitet për një perde të hekurt, nuk duhet harruar Bullgaria e para nuk hezitoi asnjë ditë vendosjen e ndërprerjen e furnizimit me naftë dhe nafta shkon në Serbi prej Bullgarisë. Ky përkushtim nuk mundet me kaq lehtësi është e papranueshme. Forcat politike shqiptare kemi sukses është se kemi arritur ta zbutim tonin e faktorit politik maqedonas. Ne argumentin që përdorim ndaj qytetarëve është se ne u pranojmë gjithë, identitetin, beteja e maqedonasve është e drejtë për identitetin e tyre, por ajo ka rrugë vetëm në BE, pse ça do ishte Serbia?! Ne shqiptarët e ish Jugosllavisë nuk kemi vetëm dëshirë euforike të jetojmë me Shqipërinë, por politika është e tillë. Bullgarët kanë pasur gjithmonë qasje pozitivë”, tha ai.

/a.r