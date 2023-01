Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço tha në Top Story se në vendin tonë janë mbi një milionë kamera.

Ai u shpreh se në Angli, i cili mbahet si vendi me më shumë kamera, ka një kamerë për 11 banorë, kurse në Shqipëri ka një kamerë për dy banorë.

Operacionin policor në të gjithë vendin për heqjen e kamerave, ai e konsideroi jo të duhur në mënyrën e veprimit, pasi sipas ekspertit policia duhej të vepronte në mënyrë të fshehtë dhe në të njëjtën kohë.

Karamuça: Ligji nuk flet për të drejta, por për detyrime të qytetarëve, ata ushtrojnë një aktivitet dhe duhet të bashkëpunojnë me sigurinë dhe ata duhet të mbajnë një server që regjistron. E kam për shkollat, pallatet me vendim të asamblesë, qendrat tregtare. Është vetëm për sigurinë publike, nuk është për mbrojtje që duhet të vëzhgojnë shtëpinë, oborrin. Neni 121 tregon ndërhyrje në jetën private të tjetrit, por në këtë rast aktualisht kemi mbi 1 milionë kamera në të gjithë Shqipëri, vetëm, 161 mijë subjekte janë aktive, individë pa fund, subjekte juridike publike, të gjitha shkojnë në mbi një milionë. Anglia është kampione me numrin më të madh të kamerave, 7.2 mln kamera, 1 kamer për 11 banorë, në kemi 1 kamer për 2 banorë. Operacioni që po bëhet po bëhet për individ privat, që kanë një të shkuar kriminale, kanë përdorur jo vetëm për t’u mbrojtur, por edhe për të vëzhguar, ose për të bërë atentate, janë ngritur i kanë thënë e ke këtu, edhe kanë thënë që e kam (ditur se ku është) sepse e kam me kamer, ka një proces të madh zhvillimi, i kanë në celular, dikush e ka në Dubai, dikush e ka në Vlorë, në Durrës. Ia arritëm të kemi një operacion, por është bërë gabim, duhej të ishte i njëkohshëm në gjithë territorin sepse duke fituar kohë ata i kanë çmontuar, duhet t’i gjenin në fshehtësi, kush është serveri, pronari. Ka me mijëra dronë nën përdorimin privat, që i ngrenë, ne kishim rustë që filmonim repartin Renea, është një sfidë për policinë.

Kujtojmë se operacioni i koduar “Fijet” po vazhdon prej ditësh në të gjitha qytetet e vendit, ku deri më tani janë çmontuar 185 kamera dhe janë vënë nën hetim shjetëra persona.

