Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Edvin Kulluri debatoi në emisionin Now në Euronews Albania me kreun e PAA, Agron Duka lidhur me propozimin e federatës së opozitës.

Në përgjigje të skepticizmit të Kullurit për pjesëmarrjen në këtë konfederatë të partive të majta, siç është partia e Ilir Metës, Duka u shpreh se Lulzim Basha i vetëm me 6-7 deputetë që ka në grup nuk vjen dot kurrë në pushtet.

“Ne themi të jetë një bashkim edhe me parti jashtëparlamentare, madje që mund të jenë edhe të majta që janë kundër kësaj qeverie”, tha Duka.

“Nuk mund të jetë një bashkim me forca të majta”, u shpreh Kulluri.

“Ti mund të mos jesh dakord, por nuk keni asnjë mundësi absolutisht të vini në pushtet, po te jem gjallë unë. Duhet të heqim dorë nga interesi personal dhe shohim interesin e përgjithshëm se kjo opozitë po lëngon dhe të bashkohemi të gjithë rreth 1 ideje. Ne të dy me gjithë Lul Bashën dhe 6-7 kokrra që janë atje nuk shoh asnjë shans të vijmë në pushtet, po të bashkohemi po”, tha Duka./m.j