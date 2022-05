Përgjigjet për fituesit e Lotarisë Amerikane do të bëhen publike në datën 7 maj, ku të gjithë qytetarët shqiptarë që kanë aplikuar do të njihen me rezultatin. Njoftimi është bërë nga DV-Programm.

“Regjistruesit e DV-2023 mund të fusin numrin e tyre të konfirmimit duke filluar nga mesdita (EDT) 7 maj 2022. Aplikuesit e DV-2023 duhet të ruajnë numrin e tyre të konfirmimit të paktën deri më 30 shtator 2023”, thuhet në faqen zyrtare zyrtare të Lotarise Amerikane.

Periudha e aplikimeve për Programin e Vizave të Shumëllojshmërisë DV-2023 ishte midis 6 tetorit 2021 dhe 9 nëntorit 2021.

g.kosovari