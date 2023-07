Jean-Claude Van Damme viziton sot Kosovën: Ja arsyeja e ardhjes së aktorit të famshëm

Ardhjen e tij po e mundëson një kompani zvicerane e orëve, ndërsa lajmin e ka konfirmuar vet ai nëpërmjet një video.

Për ardhjen e aktorit ka shkruar edhe kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci.

“Miku i Kosovës, artisti i mirënjohur Jean-Claude Van Damme, po vije në Kosovë. Ai shumë herë e deklaroi se ka shumë miq shqiptarë, artistë e sportistë, madje bëri shumë herë edhe shqiponjën si shenjë respekti për ne. Miku im Kushtrim Musliu ka miqësi me artistin e madh Van Damme, i cili vije në Kosovë, për të promovuar markën e orëve të njohura Helfer, nga Zvicra. Besoj se do t’i pëlqej Kosova, pasi me dekada është në shoqëri të vazhdueshme me shqiptarët në botën e filmit dhe jetën e përditshme”, ka shkruar Lladrovci.