Në një intervistë në media, avokat Spartak Ngjela u shpreh se për sa kohë kanë thërritur njerëz, duket se e ka marrë SPAK-u çështjen e Gërdecit.

Ai tha se ka të drejtë të kthehet çështja e Gërdecit sepse janë vrarë 26 persona dhe gjyqet kanë vepruar me fajësi të cunguar.

Ngjela: Për sa kohë kanë thërritur njerëz, duket se e ka marrë SPAK-u. Nuk flas dot për njerëzit e familjen e kundërshtarit tim politik, nuk ma lejon etika. Ka të drejtë të kthehet çështja sepse janë vrarë 26 persona dhe gjyqet kanë vepruar me fajësi të cunguar. Kryesori është ministri i Mbrojtjes. Pastaj se çfarë lidhje ka pasur ai ajo do të dalë gjatë hetimit. Fakti që është marrë ai, tregon se ka qenë gabim që nuk është marrë më herët. Dimë se ky person ka qenë ministër dhe atje janë vrarë 26 persona. Të shohim nëse do të hetohet deri në fund.

Pafajësia nuk kërkohet në organin e hetimit, sepse e jep vetëm gjykata, këto të tjetër janë dyshime dhe indicie. Fakti që nuk ka kaluar çështja në gjykatë, nëse nuk është parashkruar mund të thirresh sërish dhe çështja duhet të kalojë në gjykatë, fajësinë nuk ta jep prokuroria, por gjykata. Nuk ka vjetërsi çështja. Është puna se nuk ka kaluar nga gjykata. Nëse Mediu do të ishte dënuar nga një gjykatë, çdo fakt që të ishte gjetur, nuk e lë neni që të ri dënohej. Nuk jemi përballë një rishikimi sepse ai nuk është dënuar dhe vendimet e prokurorit që janë të pushuara, mund të rihapen.

/e.d