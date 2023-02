Ajo është shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe padyshim që ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes. Banorët e BBV2 po përfliten kudo në rrjet, dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri-tjetrin.

Tashmë vjen dhe emisioni që i dedikohet drejtpërdrejtë personazheve më të komentuar të momentit. Banorët e “Big Brother VIP” do të bëjnë një program të mirëfilltë radiofonik nga shtëpia më e vëzhguar dhe më e famshme në Shqipëri gjatë ditës së sotme. Aty Top Albania Radio ka ngritur një studio radiofonike.

Gjatë kësaj pjese të emisionit u diskutua për debatet midis banorëve dhe pasojat e tyre. Olta është ajo që po lexon pyetjet dhe Kristi, Dea dhe Olta po përgjigjen me radhë. Ja çfarë mendimi ka Dea Mishel në lidhje me to:

Çfarë mendon në lidhje me debatet që po ndodhin këtu?

Jemi bërë si një gjimnaz i vogël. Unë jam viktimë e përpjekjve për tu futur në debate fiktive nga Luizi. Ai është përpjekur shumë herë më fusë në debat me Valbonën. Është gjithmonë kjo gjëja që hajde zihu se do të fitosh vëmendje. Dhe sot në emisionin para nesh ndodhi një debat midis Bonës dhe Jonës.

Mbase po të ishim jashte nuk do ta kishim vënë re ndërsa këtu thua ta diskutoj këtë gjë sepse po na ndjekim dhe pastaj ti rrëmbehesh dhe ai debat bëhet papritmas i vërtetë ti thua shiko se nuk paska qenë vetëm kjo fjalë.

Edhe në rastin tonë Olta nisi si një debat. Ti ça s’më ke thënë mua por nuk dua të diskutoj më shumë.

