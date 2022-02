Zbardhet dëshmia e reperit Ervin Selita i njohur me emrin e artit Vinz i cili mesditën e djeshme tentoi të vrasë me armë zjarri pronarin e një hoteli në Tiranë. Burime bëjnë me dije për gazetaren e ABC Xhensila Kodra se ai ka deklaruar se ka qenë në gjendje të dehur dhe i pavetëdijshëm për veprimet që ka kryer.

“Shkoja shpesh te ai hoteli dhe jam klient aty. Ata më njohin por nuk e di pse vajzës i kërkuan kartën. Nuk isha i vetëdijshëm se çfarë po ndodhte sepse isha nën efektin e alkoolit”, ka deklaruar Selita.

Sherri mes palëve nisi kur recepsionisti i kërkoi kartën e identitetit vajzës që shoqëronte Selitën. Ky i fundit kundërshtoi dhe në debat u përfshinë edhe pronarët. Në atë moment Selita ka nxjerrë armën duke qëlluar në drejtim të njërit prej tyre i identifikuar i Zeni Xhindi.

Fatmirësisht nuk ka të lënduar. Policia ka arrestuar Ervin Selitën dhe vajzën që ndodhej me të ndërsa janë shpallur në kërkim dy shokët e 30-vjeçarit që e ndihmuan për të fshehur armën.

Ervin Selita është nga Burreli dhe prej vitesh jeton në Angli ku është pjesë e “Hellbanianz” në Londër. Disa prej anëtarëve të këtij grupi janë arrestuar për trafik droge. Vetë Selita është arrestuar dy vite më parë në Tiranë.

g.kosovari