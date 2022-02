Oksana Genkina është një qytetare ukrainase, që prej 10 vitesh jeton në Tiranë, ku ka ndërtuar edhe jetën familjare të saj. Por zhvillimet më të fundit në Ukrainë, kanë ndikuar jo pak tek ajo, pasi në Ukrainë ka familjen dhe të afërmit e saj. Gjatë një prononcimi për Rtsh.al, zonja Genkina shpreh shqetësim për zhvillimet në Ukrainë, në përballjen e këtij vendi me Rusinë, si dhe debatet e ashpra midis superfuqive botërore, lidhur me Ukrainën. Nga kontaktet që ka me të afërmit dhe miqtë e saj në Ukrainë, sipas Oksana Genkinës, situata është relativisht e qetë, por ka një vëmendje për çdo situatë që mund të ndodhë.

“Për situatën në Ukraine sigurisht jam e shqetësuar, pasi atje kam familjen dhe shumë miq. Çdo ditë flas me familjen. Aktualisht vazhdon jeta normale, e qetë, por sigurisht janë edhe te vëmendshëm rreth çdo situate të re që mund të ndodhë”, komenton Genkina për Rtsh.al.

Ajo vlerëson se lufta është diçka e tmerrshme, por shprehet e bindur se shpirti ukrainas, në rast agresioni nga Rusia, do të jetë jo vetëm mbrojtës, por edhe kundërpërgjigjës. “Padyshim në rast agresioni nga Rusia, Ukraina do të mbrohet dhe do të kundërpërgjigjet”, thekson ajo për Rtsh.al.

A është Ukraina pjesë e interesave më të mëdha gjeostrategjike në përballjen mes superfuqive? Oksana përgjigjet se “kjo situatë është politike”. “Unë mendoj, besoj dhe shpresoj, që kjo situatë të zgjidhet në mënyrë paqësore e diplomatike.Theksoj që besoj se do të triumfoj arsyeja, dhe mos shkuarja në luftë midis dy shteteve”, shprehet Genkina për Rtsh.al. / Bisedoi për Rtsh.al A. Meta