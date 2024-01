Nesër është afati i fundit për dorëzimin e formularëve të vetëdeklarimit të aplikacioneve “SkyECC” dhe “EncroChat” nga Policia e Shtetit.

Zëvendësministri i Brendshëm Besfort Lamallari i ftuar në “Studio Live” në Report Tv me gazetarin Arbër Hitaj u shpreh se si të dhënat e plotësimit dhe të formularit por edhe ata që refuzojnë ta plotësojnë do të merren parasysh.

“Po vijojmë nismën për vetëpastrimin e policisë së shtetit e mishëruar me urdhrin e ministrit të Brendshëm për plotësimin e formularëve të vetëdeklarimit. Kujtojmë që nesër është afati i fundit. Ka edhe disa formularë të tjerë që duhen plotësuar dhe përfunduar brenda afatit.

E rëndësishme është se çdo gjë do merret në konsideratë plotësimi dhe mosplotësimi dhe të dhënat e reflektuara aty. Verifikimet që më pas bëhen dhe bashkëpunimi që ne kemi me partnerët ndërkombëtarë.”

Mund të largohet nga uniformat blu një polic që thjesht e ka pasur dhe nuk e ka përdorur një aplikacion të tilllë?

“Ka dy momente që duhet të sqarojmë. Përdorimi në vetvete nuk përbën vepër penale në asnjë vend të Europës për faktin e thjeshtë se këto janë teknologji shumë të vona dhe ligjit evoluojnë me kalimin e kohës pasi konstatohen fenomene të caktuara. Përdorimi në vetvete nuk përbën vepër penale por nga ana tjetër ne kemi një moment shumë të rëndësishëm kur Shqipëria është treguar shumë aktive duke u rreshtuar krah vendeve të BE të cilat megjithë mangësitë ligjore vedosën për të shfrytëzuar këtë mundësi të artë për forcimin e bashkëpunimit të agjencive ligjzbatuese që do të thotë sekuestrimin e këtyre pajisjeve dhe marrjen e të dhënave që mund të çojnë në indicie për aktivitet të dyshuar kriminal. Dua të theksoj se formulari i deklarimit përbën një dokument zyrtar dhe çdo informacion i pasaktë i paplotë përbën shkelte ligjore ashtu siç për çdo dokument tjetër zyrtar. Kujtojmë dhe formularët e dekriminalizimit. E njëjta filozofi aplikohet në këtë rast edhe për punonjësit e policisë së shtetit”, tha Lamallari.