Xhonatan lë shtëpinë e Big Brother Vip 2 duke hequr dorë nga çmimi i madh.

Kjo është hera e dytë që ai del nga shtëpia, pasi herën e kaluar kur u nominua, ai u kthye sërish në shtëpi me biletë kthimi.

Në televotim gjatë kësaj jave ishin Efi, Luizi dhe Xhonatan.

Nderkohe qe fituese e testit te inteligjences, megjithese tha se Skenderbeu kishte lindur me 1956, DeaMishel, iu dha mundesia per te nominuar tre banore nga te cilet njeri do te dale sote.

Ajop nominoi Luizin, Kiaren dhe Efin, si kundershtare te saj, te cilet nga votat e publikut, do te perzgjidhet njeri qe do lere shtepine./m.j