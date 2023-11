“Izraeli po teston durimin tonë.” Kështu u shpreh presidenti turk, Rexhep Tajip Erdogan paraditen e së premtes teksa po fliste për konfliktin e vazhdueshëm në Lindjen e Mesme mes Izraelit dhe Hamasit.

“Një tragjedi që po ndodh para syve të botës. Një krim kundër njerëzimit që po vë në provë durimin tonë. Janë dhjetë mijë viktima, një dhunë për të cilën dikush do të duhet të paguajë faturën.

Bashkëpunëtorët e kësaj masakre do të përgjigjen fillimisht ndërgjegjes së tyre, pastaj historisë”, tha Erdogan, i cili pritet që të udhëtojë javën e ardhme në Gjermani, ku do të takohet me Olaf Scholz.

Ata pritet të diskutojnë edhe rreth zhvillimeve në Lindjen e Mesme, ndaj të cilave presidenti turk ka mbajtur një qëndrim të ndryshëm ndaj Hamasit dhe ka kritikuar ashpër Izraelin për sulmet në Rripin e Gazës./m.j