Ish-futbollisti anglez Zhermen Defo është ndarë nga gruaja e tij vetëm disa muaj pas dasmës së tyre që kushtoi 200 mijë paund.

Defo, u martua gjashtë muaj më parë, i kaloi Krishtlindjet e tij në ishullin e Karaibeve të St Lucia, ndërsa gruaja e tij Dona qëndroi në shtëpi në Gllazgou.

40-vjeçari së fundmi është fotografuar pa unazën e tij të martesës, ndërsa Dona po përdor sërish mbiemrin e saj të vajzërisë Tiernei në internet.

Gjithashtu ish-lojtari ka hequr nga ndjekësit bashkëshorten e tij në rrjetet sociale dhe asnjëri nuk ka postuar foto me njëri-tjetrin për më shumë se tetë javë.

“The Sun” shkroi se Defo i ishte lutur një infermiereje për seks vetëm një muaj pasi u martua dhe kjo duket se ka qenë arsyeja e ndarjes së çiftit.

Defo vitin e kaluar u tha se kishte kontaktuar një grua përmes Instagramit dhe e ftoi atë në Range Rover-in e tij vetëm disa javë pas dasmës së tij në qershor, por ajo e kishte refuzuar.

Sipas The Sun, ai kontaktoi me infermieren, një nënë 40-vjeçare, në korrik, nje muaj pasi ishte martuar. Më 4 qershor, Zhermen u martua me Donën në shtëpinë madhështore “Cliveden House”, në Berkshire.

Ish-sulmuesi u njoh me gruan e tij Dona duke bërë ‘like’ fotot e saj në rrjetet sociale. Ata u takuan personalisht në janar 2021, ku ajo i kërkoi atij një autograf.

Vetëm shtatë muaj më vonë ai i propozoi në një hotel në Gllazgou, duke dekoruar dhomën e tyre me tullumbace në formë zemre dhe petale trëndafili, të cilat shkruanin ‘Marry Me’.

Por Defo e ka gjetur më parë veten në qendër të thashethemeve për tradhti, duke përfshirë edhe ish-in e tij Aleksandra Burke.