Mesazhet e ngushëllimit dhe dyshimit kanë ndjekur njëra-tjetrën që prej ditës së djeshme kur u vërtetua se trupi i pajetë ishte i avokatit.

“Ishte një njeri shumë i mirë, që u shpenzua pa rezerva për njerëzit në nevojë”, kështu e kujtojnë kolegët dhe miqtë. Aineo Redo, avokati 49-vjeçar me origjinë shqiptare, emigroi nga Shqipëria dhe mbërriti në Reggio me shumë sakrifica.

Mëngjesin e djeshëm trupi i tij u gjet nga një kalimtar nën galerinë e bankës BNL në Via Emilia Santo Stefano. Aineo Redo, Enea për miqtë, la pas gruan dhe dy fëmijët, 9 dhe 18 vjeç.

Vdekja është ende e mistershme pasi avokati u gjet me të prera në fyt dhe me një thikë në dorë. Nuk dihet ende nëse kemi të bëjmë me një vrasje apo vetëvrasje.

Pista e parë e hetuesve është vetëvrasja. Por këto janë vetëm dyshimet e para ndërsa aktualisht po hetohet edhe pista e vrasjes. Ka dyshime se autori mund të ketë vendosur thikën në dorën e 49-vjeçarit për të shmangur hetimet në mënyrë që ngjarja të duket si vetëvrasje.

Viktima mbërriti në Itali në vitin 1996 dhe u diplomua në Universitetin e Parmës. 49 vjeçari ishte diplomuar për drejtësi dhe punonte si avokat për çështjet e emigracionit.