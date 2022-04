45 vite më parë, me iniciativën e intelektualëve tërnocas kishte filluar botimi i fletushkës “Jehona”, në kuadër të SHKA “Jehona”

Edhe pse në rrethana dhe kushte jo të mira fletushka konsiderohej domosdoshmëri e kohës, e cila atë kohë, në këto troje ishte dritarja e vetme informuese që shpaloste ngjarjet.

Megjithëse ishte mujore dhe e shtypur me kopertinë në formë foto dhe fleta A4, edhe sot e kësaj dite ata që e punuan, faqet e saja të mbushura me laramani informacionesh e kujtojnë me shumë endje.

Njëri nga këta persona është edhe Ismail Ismaili redaktori i parë i fletushkës “Jehona”.

Kujtimi i z. Ismailit

Fletushka “JEHONA”, si organ Sh.K.A. në Tërrnovc u themelua në verën e ngrohtë të vitit 1977. Numri i parë i saj doli në korrik të po këtij viti. Përgaditej dhe redaktohej ekskluzivisht në baza vullnetare nga nxënësit Tërrnovcas të shkollave të mesme. Përmbajtja ishte me pjesën informative të aktiviteve në Tërrnovc dhe rrethinë, me poezi, humor, fjalëkryq dhe sport. Botimi mujor bëhej me Kopertinat (në foto), dhe fletat format A4 të përpunuara me Shapillograf. Kam pasë nderin që të jem Redaktori i parë, dhe të kam nji këshill redaktues mjaft entuziast. Faliminderoj Naski Art Abdixhiku, Naim Qazimi , Vildane Daci-Ademi, dhe të gjithë ata që na përkrahën, atëhere dhe ma vonë.

Shënim: Në Tërnovc të Bujanovcit, në Luginën e Preshevës, nxënësit e Gjimnazit “Sezai Surroi” në Bujanovc filluan të botojnë fletushkën e parë “Jehona”. Ky botim ishte edhe botimi i parë në Luginë të Preshevës.