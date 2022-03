Olena Kriachko është një sociologe ukrainase si edhe pjesë e këshillit bashkiak të Kharkiv, e cila është larguar nga lufta dhe së bashku me fëmijët po strehohet në Tiranë.

E ftuar në ‘Abc e Pasdites’, Olena rrëfeu rrugëtimin e saj 60 orësh nga Kharkivi drejt fshatit Laknas në kryeqytet. Siç edhe ajo shprehu, tronditja ishte tejet e madhe dhe çdo ditë e më tepër përballeshin me të paimagjinueshmen.

“Ditën e parë kur filloi pushtimi ne e kuptuam që duhet të paketojmë çantat dhe të kërkojmë për një shtëpi. Shtëpia jonë ishte te rruga e trupave ruse, në hyrje të kufirit me Rusinë. Paketuam rrobat, i vendosëm në makinë dhe shkuam në një shtëpi tjetër në qendër të qytetit. Qëndruam aty për disa ditë. Nuk mbaj mend qartë se sa ditë qëndruam aty sepse nuk kuptonim a ishte dita apo natë.

Ishte një rrëmujë e vërtetë, vajza ime e vogël ishte e frikësuar dhe qante. Kuptova që duhet të prisnim për negociatat e para. Ata nuk nxorrën gjë në dritë dhe thonim okay raundi tjetër do të funksionoj. Por kur sheshi kryesor i qytetit u bombardua dhe ishte pranë nesh, shtëpia ku ne qëndronim po dridhej. Unë mora fëmijët, morëm thjesht çantat e shpinës dhe shkuam në stacionin e trenit. Nuk më interesonte se sa larg apo pranë do të ishte vendi. Thjesht mendoja se si do të mbijetonin fëmijët e mi”, tha Olena.

