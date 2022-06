Një student hebre nga Londra, i cili “gjithmonë kishte një buzëqeshje në fytyrën e tij” ka vdekur gjatë pushimeve në Shqipëri.

Zohar Dean Collins, 22 vjeç, vdiq në një aksident tragjik. Studenti i fizikës i Universitetit të Leeds-it kishte udhëtuar me miqtë në Dhërmi, një qytet turistik në rivierën shqiptare, pasi mbaroi vitin e tretë të universitetit.

Në një nga nderimet e shumta për z. Collins, ish shoku i tij i shtëpisë, Joe, tha: “Isha me Zoharin për ditën e tij të fundit në këtë planet dhe mund t’ju them me besim se ai ishte i lumtur, plot jetë dhe duke shijuar botën përreth tij si gjithmonë. ”

Një mbledhje fondesh në internet e krijuar për të mbështetur prindërit dhe tre vëllezërit e motrat e z. Collins me riatdhesimin e trupit të tij dhe shpenzimet e funeralit ka mbledhur tashmë mbi 22,000 £ nga rreth 800 donatorë.

Në një deklaratë, Shoqata e Fizikës së Universitetit të Leeds kujtoi një “mik të dashur” dhe “anëtar jashtëzakonisht të vlerësuar”.

Ai tha: “Humbja e Zoharit lë një vrimë të madhe në jetën tonë dhe komiteti nuk do të jetë i njëjtë pa të.”

Rabini Nathan Godleman i Sinagogës Liberale të Londrës Jugore i tha JC : “U tronditëm kur mësuam për vdekjen e Zoharit, i cili mori pjesë në cheder në SLLS dhe mori pjesë në kampet verore dhe turneun në Izrael me LJY-Netzer. Ai ishte shumë i dashur dhe i admiruar dhe njerëzit janë shumë të trishtuar. Shpërthimi i mbështetjes për familjen e Zoharit është një testament për të dhe jam i sigurt se drita që ai dha do të vazhdojë të shkëlqejë shkëlqyeshëm dhe të jetë një ndikim për mirë në të gjithë jetën tonë.”

Punonjësi i të rinjve të LJY-Netzer, Joe Shotton, tha se të gjithë në lëvizje ishin “të pabesueshme të thyera zemra nga ky lajm tragjik.

“Të gjithë po e kujtojmë Zoharin si njeriun e zgjuar, me shpirt të lirë dhe të ngrohtë që ishte. Ai ishte vërtet i veçantë, duke pasur gjithmonë një buzëqeshje në fytyrën e tij dhe duke udhëhequr të tjerë të panumërt për ta ndarë atë buzëqeshje.

“Zohar iu bashkua LJY-Netzer në Nechalim (vitet shkollore 7-8) dhe vazhdoi të bëhej një udhëheqës i mahnitshëm, i mbushur me kaq shumë gëzim dhe pasion për LJY-në dhe të rinjtë me të cilët po angazhohej.”

Duke shkruar në një faqe përkujtimore në internet, një ish-mësues i Z. Collins kujtoi “një djalë të ri të jashtëzakonshëm. Më pëlqeu të të mësoja. Më pëlqeu pasioni, vendosmëria, inteligjenca dhe zgjuarsia juaj e shkëlqyer, për të përmendur disa nga cilësitë tuaja të mrekullueshme.”

Ish-shoku i klasës Tal e përshkroi atë si “jeta e festës dhe energjia e tij ishte një shaka. Vetëm tani po kuptoj sa shumë gjëra kam mësuar prej tij. Më mungon tashmë burrë.”

Miku Ryan tha se Collins “gjithmonë po bënte gjërat që i donte, ndërkohë që ishte një shpirt i lirë, që është një nga gjërat që njerëzit donin tek ai”.

Shoku i tij ka folur për mediet dhe ka treguar se ishte së bashku me të në ditën e fundit të jetës.

g.kosovari