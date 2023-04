Edhe pse të gjithë mezi e presim surprizën e bukur që Luizi ka për Kiarën, duket se deri në atë moment moderatorja do jetë duke përjetuar momentet më të këqija brenda shtëpisë. Si kurrë më parë, me ftohjen e Luizit, Kiara ka ndjerë shumë keq, aq sa ka vënë në pikëpyetje raportin dhe dashurinë e tyre.

Por ajo që Kiarën tronditi më shumë, ishte deklarata e Luizit, ku ai u shpreh se marrëdhënia e tyre ka ecur me hapa shumë të shpejtë dhe se nuk është i sigurt nëse do ta vazhdojë këtë lidhje.

Pas kësaj deklarate Kiara tha se ka ngelur pa fjalë e më pas e pyeti nëse tani ajo duhet të vendosë në dyshim dashurinë e tij për të. Luizi heshti për pak çaste e më pas i tha se do jetë koha që do e tregojë më mirë këtë gjë.

Pjesë nga biseda:

Kiara: A duhet të dyshoj të gjitha herët kur më ke thënë të dua më shumë se veten?

Luizi: Koha do e tregojë

Kiara: Më ke lënë pafjalë

Kiara u largua dhe shpërtheu në lot. Gjatë ditës së sotme ajo është parë të qëndrojë e vetme në verandë me lot në sy.

Lart e poshtë po thuhet që Luizi po përgatitet t’i propozojë vajzës që i vodhi zemrën që me shikimin e parë për martesë, mirëpo si fillim dëshiron që “t’i ngrijë njëherë gjakun”.

“Do ishte shumë mirë sikur Kiara ta kuptonte që, ose ta pranonte që i ka ardhur fundit tani edhe s….Kjo lidhje nuk ec më. Ndodhi këtu, ishte e bukur sa zgjati, si me thënë edhe le të mbyllet këtu. Çdo gjë e ka një fillim dhe e ka një fund.

Do kemi kujtime të bukura, por unë jam kam lojën shumë më të rëndësishme, për momentin dhe për hir të vërtetës nuk e shoh Kiarën në planet e mia për të ardhmen besoj se me aq sa e kemi respektuar njëri tjetrin uroj me shpirt të më kuptojë./m.j