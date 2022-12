Ish zedhenesja e Berishes, Gazetarja Juela Meçani thotë se disa deputetë demokratë kanë deklaruar se do t’i bashkohen grupit që do të marrë vulën dhe logon e Partisë Demokratike, cilado qoftë ajo.

Në një intervistë për Euronews Albania, Meçani u shpreh se Dashnor Sula, Lefter Gështenja dhe Flamur Hoxha pritet t’i bashkohen Sali Beruishës nëse gjykata merr vendimin për t’i dhënë atij PD-në zyrtare.

“Në të dyja rastet era do fryjë nga PD e Rithemelimit. Edhe nëse logoja dhe vula do t’i shkojë ankimuesve, akoma edhe më shumë njerëz do t’i bashkohen Sali Berishës dhe ekipit të tij. Edhe nëse vula do të shkojë aty ku i takon të jetë, aq më shumë njerëz do të ketë.

Pjesa më e madhe, përfshirë Dashnor Sulën, zotin Lefter Gështenja, zotin Hoxha, të gjithë janë shprehur qartësisht, disa herë publikisht, që ne do të jemi në Partinë Demokratike, kudoqoftë vula dhe logoja e saj”, theksoi ajo.

Seanca në Gjykatën e Apelit për Partinë Demokratike është shtyrë për të 5-tën herë, duke caktuar si datë të ardhshme 17 janarin e vitit tjetër, lidhur me ankimin e Enkelejd Alibeajt, i cili ka kërkuar që vendimet e këtyre dy kuvendeve të regjistrohen bashkë.

Në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi ka depozituar një kërkesë për përjashtim të gjyqtares Irida Kacerja.

Kjo, pasi sipas avokatit Rezart Kthupi, nga PD e ka vlerësuar si paragjykim faktin që seancën e kaluar gjykata kërkoi saktësim të aktit të përfaqësimit./m.j