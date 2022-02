Ish-zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë, Andrei Fedorov, tha se Putin synon një fitore të plotë deri më 2 mars.

Duke folur për Al Jazeera’s Start Here, Fedorov tha se “çdo gjë do të varet duke folur sinqerisht në dy ditët e ardhshme, sepse, sipas njohurive të mia, Putin urdhëron operacionin e plotë ushtarak me një fitore deri më 2 mars”.

Fedorov shtoi se Moska u befasua nga rezistenca e ashpër e Ukrainës dhe nga vendimi i shteteve evropiane –të cilat janë kryesisht të varura nga gazi rus – për të vendosur sanksione të ashpra.

/b.h