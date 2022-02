“Më vjen për të qeshur me këtë atmosferë që përpiqen të krijojnë sikur do ndodhë diçka e madhe për të hequr vëmendjen nga aferat. Dhe për të harruar rritjen e çmimeve që ndodhin kudo. Përballja ime është gjithmonë e hapur dhe transparente. Në respekt të qytetarëve çdo pyetje që më është bërë do i jap përgjigje publike. I ftoj qytetarët e Shkodrës të na ndjekin. Unë jam në krye të detyrës. Unë nuk jam këtu për të shprehur asnjë shqetësim. Që pas 25 prillit e kam përfunduar misionin tim si president i republikës. Qëndroj për të respektuar Kushtetutën. Nëse 24 Korriku do jetë sot, unë do doja të isha dje. Nuk kam asnjë shqetësim për këtë çështje”, u shpreh Meta në Tv1 Channel në Shkodër.