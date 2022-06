“Euroskepticizmi ka disa vite që ekziston, prandaj ekzistojnë dhe këto paradhomat që unë jam skeptike për to se krijohen këto xhepat dhe mundësitë që e fusim në një proces që nuk përfundon. Unë besoj se kjo nuk i bën mirë as BE dhe as vendeve anëtare dhe rrit demotivimin tek vendet e vogla që janë në proces. Kur pashë procesin e pyetësorit, çfarë ndodhi me Ukrainën. Shqipëria tregoi një seriozitet të jashtëzakonshëm për 9 muaj, ministrja Bregu, e gjithë administrata është ngritur në këmbë. Për mua ka qenë ushtrimi më i mirë për të gjithë administratën publike. Ndërkohë që sheh Ukrainën në luftë e cila e bëri për dy javë pyetësorin. Dhe bën një krahasim dhe thua që diçka që ne e morëm me shumë mund, u kthye në një proces dy javë për Ukrainën. Nuk ka hezitim që Ukraina duhet ta merrte për të treguar që Europa është aty, por kur bën një krahasim Europa është treguar pak e padrejtë. Dje kishim vetëm retorikë politike”, deklaroi Tabaku.

/e.d