Kreu i grupit socialist te PS, Taulant Balla ka kerkuar qe “te injorojme Sali Berishen”, kur ai ben denoncime per korrupsion.

Duke kujtuar shpalljen non grata nga SHBA, Balla tha se Berisha duhet te “sqaroje korrupsionin e vet në radhë të parë, arsyen pse SHBA kanë arritur në këtë përfundim”. Ndersa deputeti socialist tha se Shqiperia “ka nevoje per Giovanni Falcone”, duke kujtuar keshtu prokurorin italian qe hetonte mafien, te vrare nga nje bombe per shkak te detyres.

“Se nëse do kishim e unë shpresoj ti’ kemi në ditë në javët, muajt e vitet që pasojnë, as Sali Berisha e askush tjetër s’do vinte t’i dërdëlliste shqiptarëve sot pas 31 vitesh në politikë për çështje të korrupsionit”, theksoi Balla.

Taulant Balla: Sot është një ditë e shënuar por edhe e trishtueshme gjithashtu. Mos u provokoni, përgjigja më e mirë ndaj Sali Berishës është injorimi. Ai do vetëm injorim sepse është në pikën e fundit të injorimit.

Por sot është 23 maj, 30 vite nga momenti tragjik i vrasjes së Giovanci Falcones.

Shqipëria ka nevojë për Falcone. Sot pas 30 viteve Shqipëria ka më shumë se kurrë nevojë për Falcone.

I fundit jo në këtë sallë, por në gjithë 31 vite pluralizëm në Shqipëri që të ngrejë gishtin e të sulmojë kolegët qoftë nga krahu vet apo kundërshtar për korrupsion është Sali Berisha.

Kur Berisha të ngrejë akuzën për korrupsion ndaj kujtdo në politikë lutem ta injorojmë të gjithë. Se berisha duhet të sqarojë korrupsionin e vet në radhë të parë, arsyen pse SHBA kanë arritur në këtë përfundim.

Është dështim i gjithë insitucuoneve shtetërore nga Tatimet te pastrimi i parave tek ILDKPI tek krimi ekonomik tek prokuroria speciale SPAK…

g.kosovari