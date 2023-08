Një infermiere britanike është shpallur fajtore për vrasjen e shtatë foshnjave dhe tentativën për të vrarë gjashtë të tjerë në spitalin ku ajo punonte. Krimet e tmerrshme e bëjnë atë vrasësen seriale të foshnjave më të keqe në historinë moderne të Britanisë së Madhe.

Lucy Letby, 33 vjeç, dëmtoi foshnjat për të cilat kishte detyrë të kujdesej duke u injektuar ajër në gjak dhe stomak, duke i ushqyer me qumësht, duke i sulmuar fizikisht dhe duke i helmuar me insulinë, deklaroi gjykata.

Në një rast, ajo vrau një djalë, të identifikuar si Fëmija E, duke injektuar ajër në gjakun e tij. Të nesërmen, tentoi të vriste vëllain e tij binjak, Fëmija F, duke e helmuar me insulinë.

Një urdhër gjykate mbron identitetin e fëmijëve të përfshirë në akuzat kundër Letby, përfshirë ata që vdiqën dhe mbijetuan nën kujdesin e saj.

Ajo sulmoi fshehurazi 13 foshnja në repartin e të porsalindurve në spitalin “Countess of Chester” midis viteve 2015 dhe 2016. Lucy Letby synonte t’i vriste foshnjat duke mashtruar kolegët që të besonin se kishte një shkak natyror për vdekjen e tyre, argumentuan prokurorët.

“Në duart e saj, substancat e padëmshme si ajri, qumështi, lëngjet – ose ilaçet si insulina – bëheshin vdekjeprurëse. Ajo i keqpërdori mësimet dhe përdori profesionin e saj për të shkaktuar dëm, pikëllim dhe vdekje,” tha prokurorja Pascale Jones.

Familjet e viktimave thanë se ata “ndoshta nuk do e dinë kurrë vërtet pse ndodhën këto ngjarje”. “Të humbasësh një fëmijë është një përvojë e trishtë që asnjë prind nuk duhet ta përjetojë kurrë”, thuhet në një deklaratë të përbashkët. “Por humbja e një fëmije ose lëndimi i një fëmije në këto rrethana është e paimagjinueshme.”

Shënimet e gjetura në shtëpinë e saj

Në 2018 dhe 2019, Lucy Letby u arrestua dy herë nga policia në lidhje me hetimin e tyre. Ajo u arrestua sërish në nëntor 2020. Gjatë kontrolleve në adresën e saj, autoritetet gjetën shënime të shkruara nga ajo.

“Unë nuk e meritoj të jetoj. I vrava me qëllim, sepse nuk jam mjaftueshëm e mirë për t’u kujdesur për ta,” shkruante ajo në një letër. “Unë jam një person i tmerrshëm i keq” dhe me shkronja të mëdha “Unë jam e keqe që e bëra” shkruheshin në të tjera letra.

Nëna e Fëmijës E dhe Fëmijës F dëshmoi në gjykatë se ajo i besonte “plotësisht” këshillave të Letby. Megjithatë, tha se “e kuptoi që diçka nuk shkonte” kur foshnja e saj, Fëmija E, filloi të bërtiste.

Nga hetimet rezuloi se para se Lucy të vriste Fëmijën E, ai kishte rrjedhje gjaku kur ajo u përpoq ta sulmonte. “Ishte një tingull që nuk duhej të vinte nga një foshnjë e vogël,” i tha nëna gjykatës. “Nuk mund ta shpjegoj se si ishte tingulli. Ishte e tmerrshme. Më shumë një klithmë sesa një e qarë.”

Pasi ndërroi jetë foshnja, nuk u bë asnjë ekzaminim për shkakun e vdekjes. E ëma tha se mendonte se ai kishte ndërruar jetë për shkaqe natyrale.

Djali i saj binjak, Fëmija F, më vonë mbijetoi, ndonëse Lucy u përpoq ta helmonte duke i injektuar insulinë.

Dyshimet në spital

Mjekët në spital filluan të vërenin një rritje të madhe të numrit të foshnjave që po vdisnin ose kishin probleme të papritura. Por shqetësimet e ngritura nga ekspertët brenda spitalit për rritjen e shkallës së vdekshmërisë së pacientëve nën kujdesin e Lucy Letby fillimisht u hodhën poshtë nga stafi menaxhues i spitalit.

Në shtator 2016, Letby paraqiti një ankesë kundër punëdhënësve të saj pasi u zhvendos nga reparti i të porsalindurve për t’u marrë me punë administrative, pasi dy trinjakë vdiqën dhe një foshnjë tjetër humbi ndjenjat për tre ditë me radhë në qershor 2016.

Më vonë atë vit, ajo u njoftua për akuzat kundër saj nga sindikata e Kolegjit Mbretëror të Infermierisë, por ankesa u zgjidh më vonë në favor të saj. Mjekëve iu kërkua t’i kërkonin falje zyrtarisht me shkrim.

Ajo ishte planifikuar të kthehej në repartin e të porsalindurve në mars 2017, por kjo gjë nuk ndodhi. Spitali kontaktoi policinë, e cila hapi hetimet.

“Jemi zemërthyer, të shkatërruar”

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka urdhëruar një hetim të pavarur për vrasjet, duke përfshirë “mënyrën se si u trajtuan shqetësimet e ngritura në spital”.

Hetimi do të hulumtojë për “rrethanat që lidhen me vdekjet dhe incidentet”, tha qeveria në një deklaratë të premten. Ai gjithashtu do të vlerësojë se çfarë veprimesh janë ndërmarrë nga rregullatorët dhe Shërbimi Shëndetësor Kombëtar i Britanisë në përgjigje të shqetësimeve në lidhje me Letby.

“Drejtësia është vënë në vend dhe infermierja që duhet të kujdesej për foshnjat tona është shpallur fajtore për vdekjen e tyre,” thanë familjet e viktimave në një deklaratë të përbashkët. “Por kjo drejtësi nuk do të largojë lëndimin ekstrem, zemërimin dhe shqetësimin që ne të gjithë kemi përjetuar.”

“Jemi zemërthyer, të shkatërruar, të zemëruar dhe ndihemi të mpirë.”

Lucy Letby do të dënohet më 21 gusht. Ajo pritet që të dënohet me burgim të përjetshëm.

/f.stafa