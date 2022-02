“Incidente në 6 mars?”/ Meta jep këshilla: Qytetarët të votojnë qetësisht! Qeverisja s’është gallatë!

Meta në një intervistë nga Tv1 Channel në qytetin e Shkodrës, deklaroi se e ka përfunduar misionin e tij që pas 25 prillit.

Sa i përket Komisionit Hetimor të ngritur për të, ai në mënyrë ironikë u shpreh se është hetuar pse ka respektuar kushtetutën.

Gjithashtu Presidenti Meta u ka bërë thirrje qytetarëve shqiptarë që të votojnë qetësisht e të mos krijojnë incidente në zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit.