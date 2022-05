Kryetari i PDIU, deputeti Shpëtim Idrizi, pas bisedës që pati me përfaqësuesit e Partisë Socialiste, tha se ka gjetur vullnet nga ana e mazhorancës që Presidenti do të jetë një figurë që nuk do të zgjidhet njëanshmërish.

“Theksuam që Presidenti duhet të jetë një person thellësisht me eksperiencë politike. Është njeriu që përfaqëson unitetin e kombit. Sigurisht që një president që mbart konsensus do ta luante shumë më mirë këtë rol. Gjetëm një vullnet të mirë vlen për të verifikuar këtë gjë, që nuk do të kemi një President të zgjedhur njëanshëm nga mazhoranca. Do të ftoja të gjitha palët që ne kërkojmë një President për palët dhe duhet të na bashkojë figura. Patëm një dakordësi me përfaqësuesit e PS-së që ka ardhur koha të flasim me emra konkretë. Duhet t’i japim shqiptarëve një President me peshë publike sepse politika shqiptare krijon shumë kriza. I ftoj të gjitha palët që të bashkohemi tek të gjitha prerogativat kushtetuese që kërkohen për Presidentin e Publikës”, tha Idrizi.